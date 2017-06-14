Олег Ляшко заступився за Романа Шустика

14 червня під час візиту на Рівненщину лідер Радикальної партії Олег Ляшко, висловився стосовно ситуації навколо Рівненського діагностичного центру. Виступаючи на радіо «Трек» Олег Ляшко сказав, що йому відомо про ситуацію з головним лікарем цього медичного закладу, і він повністю підтримує Романа Шустика, бо вважає, що Роман є порядним керівником і повинен і надалі керувати Рівненським діагностичним центром.

Народний депутат Андрій Лозовий, вже звернувся до міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова, щоб винні у спробі компрометації чесного лікаря працівники органів внутрішніх справ були покарані. До того ж він розмістив пост на своїй сторінці в мережі Фейсбук:

«Хотів висловити свою солідарність Роман Шустик. Його арешт і цей ганебний суд - чистої води підстава і провокація. Знаю Романа Петровича як чудового лікаря, блискучого медичного менеджера, мегапрофесіонала своєї справи і прекрасну людину з великим і добрим серцем. Сумнівність проведення так званих слідчих дій говорить виключно про те, що руками місцевого УБЕЗу Шустика намагаються "збити" з посади головного лікаря діагностичного центру. Дав команду юристам підготувати моє депутатське звернення до міністра внутрішніх справ Arsen Avakov з проханням доручити ВБ МВС перевірити ймовірне перевищення працівниками Рівненського УБЕЗу своїх службових повноважень. Адже явну фальсифікацію справи - видно на лице.

#підтримуюШустика»