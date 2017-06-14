Маринована салака

Умные мысли приходят лишь тогда, когда глупости уже сделаны

Базари «завалені» молодою картоплею, і ціна вже адекватна, і якість не дуже відлякує. З топленим маслом, ароматним укропчиком мммммм! А що найкраще пасує до картоплі? Правильно, оселедець. Ну або мойва, кілька або салака. А якщо рибку ще самим замаринувати, то це просто свято! Сьогодні рецепт маринаду для салаки. Чому саме для салаки? Да просто з усього переліку риб, які підходять для маринування-соління, салака сама нежирна, тому маринад треба заоліїти. На фото у мене салака, просто велика, на 500гр. вийшло три рибки.

0,5кг салаки

400 мл води

1 ст.л солі

1 ч.л цукру

1 шт цибулі

2 шт лаврового листя

2 ст.л оцту

5 шт перцю горошком

1 ст.л олії

В каструлі воду з цукром і сіллю доводимо до кипіння, додаємо лаврушку, перець знімаємо з вогню. Переливаємо в ємкість для маринування, додаємо до гарячого маринаду цибулю, порізану тоненькими кільцями. Якщо ви любите мариновану цибульку, то сміливо беріть дві штучки – вона виходить дуже смачна.

Рибу миємо, потрошимо, ще раз промиваємо.

Коли маринад охолоне додаємо оцет і олії, закладаємо рибу. Ставимо в холодильник на 12-24 години (я люблю малосольну рибу, тому тримаємо в маринаді тільки ніч, але це треба пробувати). Далі викладаємо рибу в банку перешаровуючі її з цибулею, заливаємо нерафінованою олією і можна насолоджуватися. А коли риба закінчиться, то шматочками хліба так смачно підбирати запашну олійку.

І повірте – цей рецепт навіть близько не останній.

Готувати легко, а готувати для близьких ще й приємно!!!

Ну а це ще оселедці і їх родичі:

Закуска з оселедця

Рулетики з оселедця

Брандада

Вінегрет

Оселедець в гірчичному маринаді

Рулетики а-ля шуба

Маринований оселедець

Солена рибка

Оселедець в азіатському стилі

Пряний оселедець