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Маринована салака
Умные мысли приходят лишь тогда, когда глупости уже сделаны
Базари «завалені» молодою картоплею, і ціна вже адекватна, і якість не дуже відлякує. З топленим маслом, ароматним укропчиком мммммм! А що найкраще пасує до картоплі? Правильно, оселедець. Ну або мойва, кілька або салака. А якщо рибку ще самим замаринувати, то це просто свято! Сьогодні рецепт маринаду для салаки. Чому саме для салаки? Да просто з усього переліку риб, які підходять для маринування-соління, салака сама нежирна, тому маринад треба заоліїти. На фото у мене салака, просто велика, на 500гр. вийшло три рибки.
0,5кг салаки
400 мл води
1 ст.л солі
1 ч.л цукру
1 шт цибулі
2 шт лаврового листя
2 ст.л оцту
5 шт перцю горошком
1 ст.л олії
В каструлі воду з цукром і сіллю доводимо до кипіння, додаємо лаврушку, перець знімаємо з вогню. Переливаємо в ємкість для маринування, додаємо до гарячого маринаду цибулю, порізану тоненькими кільцями. Якщо ви любите мариновану цибульку, то сміливо беріть дві штучки – вона виходить дуже смачна.
Рибу миємо, потрошимо, ще раз промиваємо.
Коли маринад охолоне додаємо оцет і олії, закладаємо рибу. Ставимо в холодильник на 12-24 години (я люблю малосольну рибу, тому тримаємо в маринаді тільки ніч, але це треба пробувати). Далі викладаємо рибу в банку перешаровуючі її з цибулею, заливаємо нерафінованою олією і можна насолоджуватися. А коли риба закінчиться, то шматочками хліба так смачно підбирати запашну олійку.
І повірте – цей рецепт навіть близько не останній.
Готувати легко, а готувати для близьких ще й приємно!!!
Ну а це ще оселедці і їх родичі:
Оселедець в гірчичному маринаді
Тетяна Хвиль
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