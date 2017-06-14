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На Рівненщині працівники поліції не допустили скоєння крадіжки
У закладі помітили відвідувача, який вирішив вийти за межі каси, сховавши у свої кармани товар. Не гаючи часу, працівники гіпермаркету звернулися до працівника поліції охорони, який цілодобово перебуває в торгівельному закладі.
У закладі 39-річний відвідувач намагався поцупити автомобільні освіжувачі повітря, розпакувавши їх, та заховавши в кишені. Загальна сума краденого товару становить близько 400 гривень.
За скоєне рівнянин понесе кримінальну відповідальність за частиною 1 статті 185 Кримінального кодексу України (крадіжка).
Поліція охорони звертається до власників закладів торгівлі потурбуватися про надійний захист магазинів, адже крадіжки трапляються щодня. Встановіть систему охорони, «тривожні» кнопки, камери відеоспостереження, аби не зазнати збитків у вашому бізнесі.
Анастасія Гюрджан, Управління поліції охорони в Рівненській області
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