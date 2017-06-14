Олег Ляшко заступився за Романа Шустика

14 червня під час візиту на Рівненщину лідер Радикальної партії Олег Ляшко, висловився стосовно ситуації навколо Рівненського діагностичного центру. Виступаючи на радіо «Трек» Олег Ляшко сказав, що йо... В Рівненському районі знайшли міну та гранату

9 червня о 14:30 групою піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління ДСНС у Рівненській області знищено одну мінометну міну калібром 82 мм часів Друго...

На Рівненщині працівники поліції не допустили скоєння крадіжки

У закладі помітили відвідувача, який вирішив вийти за межі каси, сховавши у свої кармани товар. Не гаючи часу, працівники гіпермаркету звернулися до працівника поліції охорони, який цілодобово перебув... Маринована салака

Умные мысли приходят лишь тогда, когда глупости уже сделаны...