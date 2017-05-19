Шість кримінальних проваджень розпочато проти депутатів місцевих рад Сарненською місцевою прокуратурою

Запобігання і протидія корупції залишається одним із пріоритетних напрямів діяльності Сарненської місцевої прокуратури.

Працівники прокуратури Сарненської місцевої прокуратури забезпечили цьогоріч участь в розгляді судами вже 3 протоколів про адміністративні правопорушення, пов`язані з корупцією, складених спеціально уповноваженим суб’єктом в області (Управління захисту економіки в Рівненській області ДЗЕ НП України). За результатами їх розгляду 3 осіб притягнуто до адміністративної відповідальності та застосовано до них адміністративні стягнення у вигляді штрафів.

Притягнуті до відповідальності – сільський голова, депутат сільської ради, працівник правоохоронного органу.

Так, Сарненським районним судом 19.05.2017 до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу притягнуто колишнього працівника поліції, який несвоєчасно подав електронну декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, чим порушив вимоги ст. 45 Закону України «Про запобігання корупції» та вчинив правопорушення, пов`язане з корупцією, передбачене ч.1 ст. 172-6 КУпАП (порушення вимог фінансового контролю).

Крім того, за матеріалами місцевої прокуратури працівниками Управління захисту економіки в Рівненській області ДЗЕ НП України складено ще 4 протоколи про адміністративні правопорушення, пов`язані з корупцією, які скеровано до суду. Судовий розгляд вказаних протоколів на даний час триває.

Більшість з виявлених порушень стосувалися бюджетної сфери, земельних правовідносин та інших сфер.

Окрім того, у поточному році Сарненською місцевою прокуратурою зареєстровано 6 кримінальних проваджень за ст. 366-1 КК України за фактами умисного неподання депутатами місцевих рад декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Досудове слідство у вказаних провадженнях проводиться територіальними органами поліції.

Також за погодженням із прокуратурою слідчим Сарненського відділу поліції повідомлено про підозру керівнику та головному інженеру одного із комунальних підприємств м.Сарни у вчиненні ними кримінальних корупційних правопорушень, а саме у розтраті майна шляхом зловживання службовою особою службовим становищем та службовому підробленні (ст.ст. 191, 366 КК України).

На підставі зібраних у ході досудового розслідування доказів встановлено, що внаслідок вчинення службового підроблення офіційних документів було розтрачено бюджетні кошти на загальну суму 144 тис грн при здійсненні закупівлі гусеничного трактора та піскорозкидача, які мали використовуватися для прибирання доріг у зимовий період.

На даний час у кримінальному провадженні проводяться необхідні слідчі дії з метою скерування обвинувального акта до суду.

Варашським відділом Сарненської місцевої прокуратури вже скеровано до суду обвинувальний акт стосовно жителя м. Вараш за фактом пропозиції та надання ним неправомірної вигоди в сумі 11 тис грн працівнику поліції (ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 369 КК України). Тепер підсудний чекає на вирок.

Використовуючи повноваження, передбачені у ст. 65 Закону України «Про запобігання корупції» Сарненською місцевою прокуратурою з початку 2017 року внесено 4 подання на усунення причин та умов, що сприяли вчиненню правопорушень, пов’язаних з корупцією. Порушення вимог антикорупційного законодавства виявлялись в діяльності відділів освіти місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування. За результатами розгляду керівниками установ притягнуто за допущені порушення до дисциплінарної відповідності 2 посадові особи, ще 2 подання перебувають на розгляді.

Робота на цьому напрямі продовжується.