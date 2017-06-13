Сколько можно заработать на бинарных опционах

Главный вопрос, который волнует начинающих трейдеров, связан с размером заработка, который обеспечивает торговля. В интернете можно прочитать разнообразные отзывы, рекламирующие доход до нескольких десятков тысяч долларов в месяц. Не меньше отзывов, которые советуют не связываться с этим финансовым инструментом, называя его разводом на деньги. Попробуем разобраться, какую сумму реально можно заработать на торговле бинарными опционами - https://verumoption.com/ru/page/kak-zarabatyvat-na-binarnyh-opcionah/.

Считаем прибыль в процентах

Нужно понимать, что для большого заработка необходимо обеспечить достаточный размер стартового капитала. Опытного трейдера отличает привычка считать доход в процентах, а не в денежном эквиваленте. Это наиболее распространенная ошибка. Если вы прочитали на форуме, что кто-то умудрился заработать несколько тысяч долларов с депозитом, не превышающим одной сотни – это вранье. Профессионалы знают, насколько это нереально.

Подсчет прибыли в процентах удобен тем, что при постоянном изменении капитала так легче ориентироваться относительно реально полученной прибыли.

Доход за месяц

Переходим к главному вопросу. Сколько можно заработать за месяц? В зависимости от используемого стиля трейдинга, выведен приблизительный заработок для каждого из них:



· Консервативный стиль – до 10 %.



· Умеренный стиль – от 10 до 30 %.



· Агрессивный стиль – свыше 30 %.

Предположим, что депозит каждого равняется 1000 долларам США. Исходя из усредненных показателей, консерватор заработает от 10 до 100 долларов. Трейдер, предпочитающий умеренный стиль заработает от 100 до 300 долларов. Агрессивные трейдеры способны получить доход свыше 300 долларов. Эти данные меняются пропорционально вложенным денежным средствам.

Необходимо учитывать, что агрессивная манера трейдинга влечет увеличенные риски и повышенную эмоциональную нагрузку. Если на каком-то отрезке времени агрессор может обойти трейдера с консервативным или умеренным стилем, то подсчитывая результаты за более длительный промежуток времени, можно прийти к другим цифрам. Агрессивная манера торговли часто приводит к потере стартового капитала. Зачастую заработок консервативных трейдеров за несколько лет суммарно превышает доход агрессоров.

В заключении можно сказать, что в принципе, доход при торговле бинарными опционами не ограничен - https://verumoption.com/ru/training/chto-takoe-binarnye-opciony/. Но он зависит от величины депозита, стиля и навыков трейдинга. И немного от удачи.