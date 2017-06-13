Олас
Ціни на пальне АЗС "Олас"
ДП19.95 грн
А-95 преміум24.90 грн
А-9522.00 грн
А-9221.45 грн

Рубрики
• Усі
• Події
• Рецепти
• Політика
• Економіка
• Суспільство
• Бізнес
• Освіта
• Культура
• Спорт
• Корисні поради
• Це цікаво

ПіКа -

♥ Додати в "Закладки"
Популярне

В Рівненському районі знайшли міну та гранату (158)

День Батька у Рівному (123)

На Рівненщині лікарні закривати не будуть (105)

Як юний рівнянин став фінансовим генієм (49)

Полуничні крихти (40)

Скони (40)

Кутаби з зеленню (30)

Радикальна партія не залишає людей наодинці з проблемами (26)

На Рівненщину знову завітала бурштинова мафія (26)

«Обласна рада повинна ефективно відстоювати інтереси мешканців області»,- переконана Оксана Лозова (25)

Рівненському сміттєпереробному бути? (25)

Вітання рівненським журналістам (22)

І знову еклери (22)

Для рівнян Туреччина стане ближчою (21)

Торт "Жіночі примхи" (28)

Рівненські поліцейські затримали малолітніх злодіїв (20)

З 29 травня в Рівному не буде гарячої води. Тимчасово (20)

Вбивцю рівненського стиліста екстрадовано на Україну (19)

Для мешканців гуртожитку по вул.Небесної Сотні,6а у Рівному знизили комунальну плату за утримання будинку (17)

Салат з серця (16)
В Рівненському районі знайшли міну та гранату
09:33 13.06.2017

В Рівненському районі знайшли міну та гранату

9 червня о 14:30 групою піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління ДСНС у Рівненській області знищено одну мінометну міну калібром 82 мм часів Другої світової війни, яку виявили місцеві жителі в лісовому масиві Клеванського лісгоспу поблизу села Волошки Рівненського району.

Того ж дня саперами ДСНС о 18:20 групою піротехнічних робіт АРЗ СП ГУ ДСНС знищено одну гранату Ф-1 часів Другої світової війни, яку було виявлено в селі Іваничі Рівненського району під час проведення земляних робіт.

Довідково: з початку року групою піротехнічних робіт обласного управління ДСНС здійснено по території Рівненщини 29 бойових виїздів під час яких виявлено та знищено 229 боєприпасів часів Другої світової війни.

Шановні громадяни! Памятайте, у разі знаходження вибухонебезпечного пристрою ЗАБОРОНЕНО!

- наближатися до предмету;

- пересувати його або брати в руки;

- розряджати, кидати, вдаряти по ньому;

- розпалювати поряд багаття або кидати в нього предмет:

- приносити предмет до дому, у табір, школу.

Необхідно негайно повідомити поліцію або рятувальників про знахідку.

Головний фахівець ВЦЗ РМУ ГУ ДСНС України у Рівненській області Ігор Сас

Система Orphus
<<- Попередня статтяНаступна стаття - >>

Переглядів: 159

Додайте коментар:

защитный код
В Рівненському районі знайшли міну та гранатуВ Рівненському районі знайшли міну та гранату (158)
9 червня о 14:30 групою піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління ДСНС у Рівненській області знищено одну мінометну міну калібром 82 мм часів Друго...		День Батька у РівномуДень Батька у Рівному (123)
Запрошуємо рівнян та гостей міста до святкування Дня Батька у Рівному 11 червня 2017 року...
На Рівненщині лікарні закривати не будутьНа Рівненщині лікарні закривати не будуть (105)
На Рівненщині триває реформа в сфері охорони здоров’я Вже створено три госпітальні округи, тож на часі – формування госпітальних рад. Важливо не затягувати процес створення госпітальних рад, адже во...		Полуничні крихтиПолуничні крихти (40)
Женщины должны помнить, что, обвиняя мужчину в том, что он не совершал, они подают ему грандиозную идею....
Як юний рівнянин став фінансовим геніємЯк юний рівнянин став фінансовим генієм (49)
В Україні визначили «фінансового генія» року – переможця національної економічної олімпіади «Фінансовий геній». Найбільш обізнаний в економіці та фінансах український школяр отримає від організатора о...		СкониСкони (40)
— Доченька, пора бы тебе и принца уже найти... — Да, мам, молодая я еще, зачем он мне? Отец с дивана: — Нельзя такой лошади без принца......
Вітання рівненським журналістамВітання рівненським журналістам (22)
...		Для мешканців гуртожитку по вул.Небесної Сотні,6а у Рівному знизили комунальну плату за утримання будинкуДля мешканців гуртожитку по вул.Небесної Сотні,6а у Рівному знизили комунальну плату за утримання будинку (17)
За сприяння прокуратури знижено комунальну плату за утримання гуртожитку в м.Рівне...
Сайт міського голови Рівного

Кулінарний конкурс

Кулінарний записник
Кулінарний записник Тетяни-чарівниці

Зареєструватися

Газета "Piвне-Ракурс"

Рекламна газета "Об`ява"



Блоги

Пишіть тут, про те, що Вас цікавить, ідеї, теми. Заходьте, тут буде кльово!

ПіКа -   ПіКа - (С) 2013-2016    Всі права захищено.
Відповідно до статті 26 Закону України "Про інформаційні агентства" право власності на продукцію pika.rv.ua охороняється чинним законодавством України. Будь-яке копіювання, в т.ч. окремих частин текстів чи зображень, публікування і републікування, передрук чи будь-яке інше поширення інформації pika.rv.ua, в якій би формі та яким би технічним способом воно не здійснювалося, суворо забороняється без попередньої письмової згоди з нашого боку. Під час цитування інформації посилання на pika.rv.ua обов'язкове.