В Рівненському районі знайшли міну та гранату

9 червня о 14:30 групою піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління ДСНС у Рівненській області знищено одну мінометну міну калібром 82 мм часів Другої світової війни, яку виявили місцеві жителі в лісовому масиві Клеванського лісгоспу поблизу села Волошки Рівненського району.

Того ж дня саперами ДСНС о 18:20 групою піротехнічних робіт АРЗ СП ГУ ДСНС знищено одну гранату Ф-1 часів Другої світової війни, яку було виявлено в селі Іваничі Рівненського району під час проведення земляних робіт.

Довідково: з початку року групою піротехнічних робіт обласного управління ДСНС здійснено по території Рівненщини 29 бойових виїздів під час яких виявлено та знищено 229 боєприпасів часів Другої світової війни.

Шановні громадяни! Памятайте, у разі знаходження вибухонебезпечного пристрою ЗАБОРОНЕНО!

- наближатися до предмету;

- пересувати його або брати в руки;

- розряджати, кидати, вдаряти по ньому;

- розпалювати поряд багаття або кидати в нього предмет:

- приносити предмет до дому, у табір, школу.

Необхідно негайно повідомити поліцію або рятувальників про знахідку.