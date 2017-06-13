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В Рівненському районі знайшли міну та гранату
9 червня о 14:30 групою піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління ДСНС у Рівненській області знищено одну мінометну міну калібром 82 мм часів Другої світової війни, яку виявили місцеві жителі в лісовому масиві Клеванського лісгоспу поблизу села Волошки Рівненського району.
Того ж дня саперами ДСНС о 18:20 групою піротехнічних робіт АРЗ СП ГУ ДСНС знищено одну гранату Ф-1 часів Другої світової війни, яку було виявлено в селі Іваничі Рівненського району під час проведення земляних робіт.
Довідково: з початку року групою піротехнічних робіт обласного управління ДСНС здійснено по території Рівненщини 29 бойових виїздів під час яких виявлено та знищено 229 боєприпасів часів Другої світової війни.
Шановні громадяни! Памятайте, у разі знаходження вибухонебезпечного пристрою ЗАБОРОНЕНО!
- наближатися до предмету;
- пересувати його або брати в руки;
- розряджати, кидати, вдаряти по ньому;
- розпалювати поряд багаття або кидати в нього предмет:
- приносити предмет до дому, у табір, школу.
Необхідно негайно повідомити поліцію або рятувальників про знахідку.
Головний фахівець ВЦЗ РМУ ГУ ДСНС України у Рівненській області Ігор Сас
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