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Полуничні крихти
Тетяна Хвиль
23:07 11.06.2017

Полуничні крихти

Женщины должны помнить, что, обвиняя мужчину в том, что он не совершал, они подают ему грандиозную идею.

Незважаючи на не дуже сприятливу погоду полуничний сезон все-такі стартував, трохи дорого, але полуниця є. І у мене полуничний рецепт – полуничні крихти. Нахвалювати не буду – поєднання полуниці, мигдалю та білого шоколаду говорять самі за себе.

На 4 порції:

400гр. полуниці

100гр.творогу

15гр.борошна

35гр. мигдалю

40гр.цукрової пудри

25гр.масла

50гр.білого шоколаду

Розтоплюємо масло, подрібнюємо мигдаль та шоколад. До творогу додаємо борошно, цукрову пудру, мигдальне борошно, шоколад, перемішуємо виделкою так, щоб утворилися крихти. Додаємо розтоплене масло, ще раз перемішуємо. Полуницю ріжемо, викладаємо в формочки, присипаємо крихтами і запікаємо при 200С 20 хвилин.

Смачно як в теплому, так і в холодному вигляді, але я б рекомендувала додати ложечку домашнього йогурту.

Готувати легко, а готувати для близьких ще й приємно!!!!

А це ще кілька полуничних рецептів:

Полуничний крем

Смузі

Хмаринки

Лікер

Кольорове варення

Торт "Fraises"

Дієтичний рулет"

Victoria Sponge Cake

Рулет «Чорний ліс»

Полуничні кнелі в карамельній глазурі

Тетяна Хвиль

Полуничні крихти

Полуничні крихти

Полуничні крихти

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