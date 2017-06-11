Доставка цветов – удобный и полезный сервис для горожан

Службы доставки цветов расширяют спектр услуг, предлагая заказчикам не только большой выбор красивых оригинальных букетов, но и дополнительный сервис. Рассмотрим подробнее, какие именно услуги доступны клиентам служб, доставляющих цветы.

Службы доставки цветов расширяют спектр услуг, предлагая заказчикам не только большой выбор красивых оригинальных букетов, но и дополнительный сервис. Рассмотрим подробнее, какие именно услуги доступны клиентам служб, доставляющих цветы.

От классических букетов до роскошных композиций в коробке

Часто у человека просто нет времени на то, чтобы зайти в салон и выбрать цветы для супруги, дочери или коллеги по работе по тому или иному случаю. Здесь то и выручают службы, которые готовы доставить выбранную вами композицию в любое указанное место и точно в срок, передав ее адресату.

Принцип очень прост, рассмотрим его на примере сервиса Flowers UA:

заходите на сайт и знакомитесь с выбором цветов;

заказываете доставку, указав адрес;

оплачиваете заказ любым удобным способом.

Сервис предлагает большой выбор букетов, составляемых из разных цветов: розы, орхидеи, пионы, тюльпаны и пр. С помощью удобного фильтра можно выбрать композицию, подходящую к конкретному случаю: на свадьбу, день рождения, юбилей и т.д. Все процессы со стороны заказчика выполняются в режиме онлайн, что очень удобно и позволяет делать заказ независимо от месторасположения.

С помощью службы доставки можно купить цветы в Белой Церкви и любом другом городе: Киеве, Харькове, Днепре и т.д. Помимо обычных букетов клиентам сервисов доступны шикарные цветочные композиции, оформленные разнообразными декоративными элементами. По желанию заказчика флористы могут вложить в цветы открытку с продиктованным текстом. Можно заказать орхидеи в коробке или букет из роз в форме сердца – если хотите впечатлить девушку, лучшего решения не найти.

Преимущества заказа доставки цветов через интернет

Основное преимущество – это экономия времени и удобство оформления заказа. Вам не нужно ездить по салонам и выбрать подходящую композицию, все букеты представлены в каталогах на сайте, остается только сделать выбор. Флористы собирают композиции в точности, как указано на снимках.

Цветочная композиция может быть доставлена неожиданно для адресата, это делает подобный презент еще более приятным. Доставка осуществляется на специальном транспорте, опытный водитель знает, как довезти букет, чтобы сохранить его форму. С помощью службы доставки вы можете в любое время купить букеты в Кривом Рогу, поскольку сервис работает круглосуточно.

Еще одно преимущество – это очень большой выбор. Профессиональные флористы составляют букеты на все случаи жизни, начиная от первого признания в любви, заканчивая поздравлением коллеги по работе или празднованием юбилея совместной жизни. Стоимость композиций представлена в широком диапазоне, так что вы легко подберете подходящий букет для любого случая.