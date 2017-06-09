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На Рівненщині лікарні закривати не будуть
12:38 09.06.2017

На Рівненщині лікарні закривати не будуть

На Рівненщині триває реформа в сфері охорони здоров’я Вже створено три госпітальні округи, тож на часі – формування госпітальних рад. Важливо не затягувати процес створення госпітальних рад, адже вони мають вже далі працювати над розвитком округу. Про це йшлося під час засідання експертної робочої групи з питань реформування сфери охорони здоров'я.

«Госпітальні ради, що будуть створені в кожному з округів, - це майданчики для переговорів, для прийняття рішень. Важливо, аби до їх складу делегували не лише медиків. У радах мають бути юристи, представники громадськості. Пам’ятайте, що перша госпітальна рада, утворена в області, матиме бонуси від Уряду у вигляді додаткового фінансування», - звернулась до присутніх заступник голови Рівненської ОДА Світлана Богатирчук-Кривко.

Також важливо, йшлося під час засідання, роз’яснювати людям – реформа покликана забезпечити своєчасну, доступну і якісну медичну допомогу, аби міфи про реформування галузі не поширювалися для збурення населення.

Зокрема, як наголосила Світлана Богатирчук-Кривко, у результаті реформи на Рівненщині не повинна закритися жодна лікарня.

«Ми повинні зробити все, щоб жоден медичний заклад в області не закрився. Головною умовою реформи є якісні послуги. Тож у медзакладах усіх рівнів треба створити максимально якісні умови для їх надання. Тоді лікар зможе реалізувати себе як фахівець, а люди отримають належне лікування», – акцентувала заступник голови ОДА.

Також на засіданні йшлося про оптимізацію діяльності комунальних медичних закладів і ліжкового фонду. Члени експертної робочої групи спільно з представниками місцевих громадських організацій обговорили першочергові кроки у вирішенні питання організації паліативної та хоспісної допомоги.

За повідомленням прес-служби

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