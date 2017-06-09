День Батька у Рівному

Запрошуємо рівнян та гостей міста до святкування Дня Батька у Рівному 11 червня 2017 року... На Рівненщині лікарні закривати не будуть

На Рівненщині триває реформа в сфері охорони здоров’я Вже створено три госпітальні округи, тож на часі – формування госпітальних рад. Важливо не затягувати процес створення госпітальних рад, адже во...

Як юний рівнянин став фінансовим генієм

В Україні визначили «фінансового генія» року – переможця національної економічної олімпіади «Фінансовий геній». Найбільш обізнаний в економіці та фінансах український школяр отримає від організатора о... Скони

— Доченька, пора бы тебе и принца уже найти... — Да, мам, молодая я еще, зачем он мне? Отец с дивана: — Нельзя такой лошади без принца......