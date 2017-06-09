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День Батька у Рівному
Запрошуємо рівнян та гостей міста до святкування Дня Батька у Рівному 11 червня 2017 року
З нагоди святкування Дня Батька, у Рівному відбудеться низка заходів:
12:00 – 13:00 Дитячі змагання на велосипедах «Великі перегони» серед дітей дошкільного віку.
13:00 – 17:00 Виставка творчих робіт «Мій тато» вихованців дошкільних навчальних закладів м. Рівного.
13:00 - 13:30 Конкурс малюнку на асфальті «Подарунок татусеві».
13:30 – 15:30 Святковий концерт, присвячений Дню Батька.
14:00 - Нагородження переможців конкурсу творчих робіт «Мій тато».
16:00 – 17:00 Змагання малюків віком до одного року «Веселі повзуни».
Відділ інформаційно-аналітичного забезпечення виконавчого комітету Рівненської міської ради
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