Купить женские кроссовки на сайте nanogu.com.ua

Каждая женщина стремится выглядеть элегантно и красиво, но современная мода предполагает максимальную индивидуальность в образе. Это значит, что можно выбирать самые невообразимые сочетания и комбинации. Многие предпочитают сегодня купить женские кроссовки для повседневного ношения в паре, например, с длинной расклешенной юбкой или классическими брюками. Если раньше сочетание спортивного стиля с романтическим или деловым казалось нелепым, то теперь такая вариация в тренде.

Дизайнеры сегодня предлагают много интересных вариантов для любителей неординарных стилей. На прилавках можно найти кроссовки со светящейся подошвой, шипами, крыльями. В основном, они существуют только в кэжуальном исполнении, то есть, продаются исключительно для повседневного ношения. Среди них особенно выделяются камуфляжные изделия, выпущенные в стиле милитари.

Военный стиль в кроссовках

Принты такой тематики сегодня используются в одежде многих мировых производителей. Подобные настроения часто присутствуют не только в одежде, но и в обуви. Несмотря на кажущуюся внешнюю грубость, изделия в таком исполнении могут смотреться очень стильно, и отлично подойдут девушке, если подобрать для них правильные аксессуары, и гармонично дополнить образ.

В этом ключе выпускает свою продукцию производитель Converse. Он старается сделать дизайн каждой модели незабываемым и красочным, но особого внимания стоят изделия с гладким верхом из резины, вставками в камуфляжном стиле и толстой подошвой. Они непременно понравятся любителям всего оригинального.

Выпускает такие супермодные кроссовки и Найк. В этой коллекции именитый мировой бренд использует подошву AirMax, обладающую отличными амортизационными свойствами. Она имеет особый вафельный рисунок, благодаря которому обеспечивается надежное сцепление с поверхностью. Рифленые протекторы не сковывают движений и дарят максимальную свободу.

Изделия с камуфляжнымпринтом от Адидас известны за счет непромокаемой стельки, а также пены, принимающей контуры стопы. Подошва таких кроссовок прекрасно выдерживает экстремально низкие температуры. Внутри обуви находятся каналы для вентиляции, которые избавляют кожу от переизбытка тепла и влаги.

Кроссовки цвета хаки с воздушной камерной подошвой и монолитной нижней частью производит компания Рибок.

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