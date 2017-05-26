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Купить женские кроссовки на сайте nanogu.com.ua
Каждая женщина стремится выглядеть элегантно и красиво, но современная мода предполагает максимальную индивидуальность в образе. Это значит, что можно выбирать самые невообразимые сочетания и комбинации. Многие предпочитают сегодня купить женские кроссовки для повседневного ношения в паре, например, с длинной расклешенной юбкой или классическими брюками. Если раньше сочетание спортивного стиля с романтическим или деловым казалось нелепым, то теперь такая вариация в тренде.
Дизайнеры сегодня предлагают много интересных вариантов для любителей неординарных стилей. На прилавках можно найти кроссовки со светящейся подошвой, шипами, крыльями. В основном, они существуют только в кэжуальном исполнении, то есть, продаются исключительно для повседневного ношения. Среди них особенно выделяются камуфляжные изделия, выпущенные в стиле милитари.
Военный стиль в кроссовках
Принты такой тематики сегодня используются в одежде многих мировых производителей. Подобные настроения часто присутствуют не только в одежде, но и в обуви. Несмотря на кажущуюся внешнюю грубость, изделия в таком исполнении могут смотреться очень стильно, и отлично подойдут девушке, если подобрать для них правильные аксессуары, и гармонично дополнить образ.
В этом ключе выпускает свою продукцию производитель Converse. Он старается сделать дизайн каждой модели незабываемым и красочным, но особого внимания стоят изделия с гладким верхом из резины, вставками в камуфляжном стиле и толстой подошвой. Они непременно понравятся любителям всего оригинального.
Выпускает такие супермодные кроссовки и Найк. В этой коллекции именитый мировой бренд использует подошву AirMax, обладающую отличными амортизационными свойствами. Она имеет особый вафельный рисунок, благодаря которому обеспечивается надежное сцепление с поверхностью. Рифленые протекторы не сковывают движений и дарят максимальную свободу.
Изделия с камуфляжнымпринтом от Адидас известны за счет непромокаемой стельки, а также пены, принимающей контуры стопы. Подошва таких кроссовок прекрасно выдерживает экстремально низкие температуры. Внутри обуви находятся каналы для вентиляции, которые избавляют кожу от переизбытка тепла и влаги.
Кроссовки цвета хаки с воздушной камерной подошвой и монолитной нижней частью производит компания Рибок.
Просмотреть современные модели кроссовок можно на сайте интернет магазина обуви Nanogu.
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