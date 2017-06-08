Як юний рівнянин став фінансовим генієм

В Україні визначили «фінансового генія» року – переможця національної економічної олімпіади «Фінансовий геній». Найбільш обізнаний в економіці та фінансах український школяр отримає від організатора олімпіади ПриватБанку грант 50 000 гривень на навчання у виші. Приємно, що серед переможців - вихованець Рівненської ЗОШ №27 Олег Наконечний, учень Рівненської ЗОШ №27. У фіналі олімпіади він зайняв 2-місце та отримав грант у розмірі 15 000 грн. на навчання.

На відміну від академічних шкільних олімпіад, у «Фінансовому генії» можуть брати участь учні 9 та 10 класів будь-якої української школи. Протягом трьох тижнів через Інтернет конкурсанти виконували тести та завдання на різні теми з економіки, фінансів, банківської справи. Після тестів і вирішення задач усім учасникам «Фінансового генія» нараховувалися конкурсні бали, за сумою яких найкращі олімпійці вийшли у фінал.

У фіналі олімпіади школярі запропонували свої проекти розвитку ЮніорБанку та пройшли захопливий командний квест поверхами головного офісу ПриватБанку.

З 2009 року в ПриватБанку діє унікальна соціальна програма ЮніорБанк, яка покликана навчити дітей користуватися грошима. Це знання, які знадобляться абсолютно всім у дорослому житті. Ази фінансової грамотності маленькі слухачі легко засвоюють, адже все відбувається у легкій і цікавій формі.

“ЮніорБанк – це школа фінансової грамотності, – розповідає керівник напрямку ЮніорБанк Північно-Західного регіонального управління ПриватБанку Наталія Лукасюк. – Навчаємо дітей під час захопливих веселих заходів. Можливо, не всі знають, але в будь-якому відділенні ПриватБанку для школярів завжди готові провести екскурсії. Глибші фінансові знання: як вести особистий бюджет, як витрачати і економити гроші, діти отримують у БізнесШколі ПриватБанку. Також проводять тренінги з ораторського мистецтва і тайм-менеджменту, вчать організовувати свій час. Випускники отримують дипломи. І все це – абсолютно безкоштовно. Усі ми хочемо, аби наша дитина виросла самостійною успішною людиною. А вчити успіху потрібно починати змалечку”.

Взагалі, робота з дітьми – це справжнє ноу-хау ПриватБанку. У програми ЮніорБанк не існує аналогів в Україні, та, можливо, й у світі. ПриватБанк успішно запровадив і реалізовує не менш унікальний продукт – Картку Юніора. Її можуть оформити діти, починаючи із шести років. Це повноцінний платіжний засіб. Діти вчаться користуватися дорослими фінансовими інструментами, а батьки отримують можливість легко поповнювати картки та контролювати витрати «кишенькових грошей» своїх чад за допомогою смс-інформування та через систему онлайн-банкінгу Приват24. При цьому картка так само, як і будь-яка «доросла», підключена до програми «Бонус Плюс» ПриватБанку, а також передбачає опцію нарахування відсотків на залишок коштів, має міжнародну дію. Це надзвичайно актуально в сучасному світі, коли діти все частіше виїжджають за межі України на різноманітні конкурси та змагання.

“Програма ЮніорБанк – скоріше соціальна і освітня, аніж комерційна, – наголосив під час вручення подарунків переможцю директор Північно-Західного РУ ПРиватБанку Юрій Войтенко. – Адже коли в країні виростатиме рівень фінансової грамотності, культури, це швидко й позитивно відгукнеться на економічному потенціалі нашої країни. ЮніорБанк готує нове покоління до дорослого життя, навчає чи не найважливішому – як правильно поводитися з власними грошима. Ці діти не поїдуть шукати щастя на тяжких некваліфікованих роботах за кордоном. Ця генерація збудує власне щастя в себе вдома. І ПриватБанк допомагає їм у цьому вже сьогодні”.

Усього ж за право вважатися фінансовим генієм цього року змагалася майже 1 000 випускників шкіл з 268 населених пунктів України. «Фінансовий геній – 2017» став і рекордсменом з успішного виконання конкурсних завдань, рівень складності яких, до речі, не завжди під силу навіть студентам економічних вишів. Завдання першого туру олімпіади успішно виконали 260 учасників, а до фіналу олімпіади увійшли 20 випускників, які набрали максимально можливі конкурсні бали.

ЮніорБанк – безкоштовне навчання дітей фінансовій грамотності і шлях до успіху