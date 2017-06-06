Вітання рівненським журналістам

Шановні журналісти!

Щиро вітаємо Вас з Днем журналіста – святом тих, хто обрав нелегку та надзвичайно відповідальну справу – день за днем занурюватись у вир подій, першими дізнаватися про їхній перебіг і створювати об'єктивну картину нашого життя.

Журналістика – це не просто професія, а насамперед – стан душі, творчі пориви якої виносять Вам своєрідний вирок вічного пошуку та неспокою.

Вміле слово журналіста не просто піднімає дух – воно зцілює у людях віру, вселяє надію та є неоціненною підтримкою на шляху до якісних перемін у житті.

Бажаємо Вам, шановні журналісти, здоров’я, особистого щастя, невичерпної енергії задля втілення у життя всіх задумів, планів і мрій. Нехай сенсації, які Вам доводиться висвітлювати, будуть добрими, новини – позитивними, газетні статті та телевізійні репортажі – яскравими, а гонорари – високими.

Нехай Ваша робота ніколи не перетворюється на рутинне ремесло і завжди супроводжується творчими злетами, пошуками та цікавими знахідками!

Нехай світлими будуть ваші помисли, щирими думки, переконливим журналістське слово!