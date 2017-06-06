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Вітання рівненським журналістам
Шановні журналісти!
Щиро вітаємо Вас з Днем журналіста – святом тих, хто обрав нелегку та надзвичайно відповідальну справу – день за днем занурюватись у вир подій, першими дізнаватися про їхній перебіг і створювати об'єктивну картину нашого життя.
Журналістика – це не просто професія, а насамперед – стан душі, творчі пориви якої виносять Вам своєрідний вирок вічного пошуку та неспокою.
Вміле слово журналіста не просто піднімає дух – воно зцілює у людях віру, вселяє надію та є неоціненною підтримкою на шляху до якісних перемін у житті.
Бажаємо Вам, шановні журналісти, здоров’я, особистого щастя, невичерпної енергії задля втілення у життя всіх задумів, планів і мрій. Нехай сенсації, які Вам доводиться висвітлювати, будуть добрими, новини – позитивними, газетні статті та телевізійні репортажі – яскравими, а гонорари – високими.
Нехай Ваша робота ніколи не перетворюється на рутинне ремесло і завжди супроводжується творчими злетами, пошуками та цікавими знахідками!
Нехай світлими будуть ваші помисли, щирими думки, переконливим журналістське слово!
Оксана Лозова, голова Рівненської обласної організації Радикальної партії Олега Ляшка, депутат обласної ради
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