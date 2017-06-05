Летнее свадебное платье от лучшего свадебного салона в Киеве

Летнее свадебное платье от лучшего свадебного салона в Киеве - krystalsalon.com.ua

Осень считается порой свадеб, но это вовсе не означает, что в другие времена года влюбленные не соединяются узами брака. Сейчас смело можно заявить, что большое количество свадеб происходит весной, ведь весна – это пора любви, когда на улице появляется легкий цветочный аромат, солнце пригревает все сильнее, вокруг распускаются цветы и цветут деревья.

Если ваша свадьба припадает на чудесный летний период, то у вас есть большое множество поводов для радости. К примеру, вы точно можете не беспокоится на счет погоды, ведь, скорее всего, будет теплый и солнечный день, даже если и выпадут осадки, то в виде небольшого освежающего дождика, который, кстати говоря, считается к счастью. Для лета, можно смело выбирать открыто платье – с ажурным декольте, без рукавов и для любительниц оригинальных свадебных платьев с короткой юбкой. В данном случае нет необходимости выискивать запасной вариант на «плохую» погоду – кофты, муфты и уж точно полушубки.

Летняя погода дает вам возможность иметь сногсшибательную прическу, которая не будет испорчена дождем, снегом, ветром и другими неблагоприятными факторами и идеальный, ослепительный макияж.

Еще одним преимуществом свадьбы летом является выбор открытой обуви, которая не будет натирать, давить и так далее. Она может быть украшена стразами, пайетками, бисером и другими украшениями.

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Если вы собрались играть свадьбу летом, то вам стоит знать о том, что существуют некоторые требования, предъявляемые к летнему свадебному платью. Прежде всего, требования предъявляются к ткани, из которой должно быть пошито платье. Летом в Украине столбик термометра может достигать 30 градусов, а невесте необходимо весь день выглядеть идеально в своем роскошном платье и не ощущать в нем никаких неудобств, в том числе и жару. Наиболее приемлемыми летними тканями для свадебного платья считаются органди, хлопок и муслин. Платье из таких тканей позволит телу дышать, оно не будет преть и при всем этом смотрится очень привлекательно.

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