Олас
Ціни на пальне АЗС "Олас"
ДП19.95 грн
А-95 преміум24.90 грн
А-9522.00 грн
А-9221.45 грн

Рубрики
• Усі
• Події
• Рецепти
• Політика
• Економіка
• Суспільство
• Бізнес
• Освіта
• Культура
• Спорт
• Корисні поради
• Це цікаво

ПіКа -

♥ Додати в "Закладки"
Популярне

День Батька у Рівному (96)

На Рівненщині лікарні закривати не будуть (78)

Скони (12)

Як юний рівнянин став фінансовим генієм (9)

І знову еклери (6)

Вітання рівненським журналістам (5)

Кутаби з зеленню (5)

«Обласна рада повинна ефективно відстоювати інтереси мешканців області»,- переконана Оксана Лозова (4)

В нічне небо Рівного запустили 100 кульок пам"яті (4)

Для мешканців гуртожитку по вул.Небесної Сотні,6а у Рівному знизили комунальну плату за утримання будинку (3)

Для рівнян Туреччина стане ближчою (3)

Рівненські поліцейські затримали малолітніх злодіїв (3)

З 29 травня в Рівному не буде гарячої води. Тимчасово (3)

Вбивцю рівненського стиліста екстрадовано на Україну (3)

Рівнян-роботодавців будуть штрафувати (3)

В Березному аферистам перерахували 14 тисяч гривень (3)

Супербюджетний шоколадний кекс (3)

Пресований рулет (3)

ОПОРА розповіла про результати спостереження на перших виборах в об’єднаних територіальних громадах Рівненщини (3)

Рівненському сміттєпереробному бути? (2)
20:27 05.06.2017

Летнее свадебное платье от лучшего свадебного салона в Киеве

Летнее свадебное платье от лучшего свадебного салона в Киеве - krystalsalon.com.ua

Осень считается порой свадеб, но это вовсе не означает, что в другие времена года влюбленные не соединяются узами брака. Сейчас смело можно заявить, что большое количество свадеб происходит весной, ведь весна – это пора любви, когда на улице появляется легкий цветочный аромат, солнце пригревает все сильнее, вокруг распускаются цветы и цветут деревья.

Если ваша свадьба припадает на чудесный летний период, то у вас есть большое множество поводов для радости. К примеру, вы точно можете не беспокоится на счет погоды, ведь, скорее всего, будет теплый и солнечный день, даже если и выпадут осадки, то в виде небольшого освежающего дождика, который, кстати говоря, считается к счастью. Для лета, можно смело выбирать открыто платье – с ажурным декольте, без рукавов и для любительниц оригинальных свадебных платьев с короткой юбкой. В данном случае нет необходимости выискивать запасной вариант на «плохую» погоду – кофты, муфты и уж точно полушубки.

Летняя погода дает вам возможность иметь сногсшибательную прическу, которая не будет испорчена дождем, снегом, ветром и другими неблагоприятными факторами и идеальный, ослепительный макияж.

Еще одним преимуществом свадьбы летом является выбор открытой обуви, которая не будет натирать, давить и так далее. Она может быть украшена стразами, пайетками, бисером и другими украшениями.

Свадебный салон Киеве - http://krystalsalon.com.ua предлагает к вашему вниманию огромный выбор летних свадебных платьев, в которых вы сможете почувствовать себя настоящей королевой.

Если вы собрались играть свадьбу летом, то вам стоит знать о том, что существуют некоторые требования, предъявляемые к летнему свадебному платью. Прежде всего, требования предъявляются к ткани, из которой должно быть пошито платье. Летом в Украине столбик термометра может достигать 30 градусов, а невесте необходимо весь день выглядеть идеально в своем роскошном платье и не ощущать в нем никаких неудобств, в том числе и жару. Наиболее приемлемыми летними тканями для свадебного платья считаются органди, хлопок и муслин. Платье из таких тканей позволит телу дышать, оно не будет преть и при всем этом смотрится очень привлекательно.

Скорее переходите на сайт бутика «krystal salon» krystalsalon.com.ua для того, чтобы уже сейчас выбрать высококачественное летнее свадебное платье своей мечты из широкого ассортимента и по самой доступной цене.

Система Orphus
<<- Попередня статтяНаступна стаття - >>
Додайте коментар:

защитный код
День Батька у РівномуДень Батька у Рівному (96)
Запрошуємо рівнян та гостей міста до святкування Дня Батька у Рівному 11 червня 2017 року...		На Рівненщині лікарні закривати не будутьНа Рівненщині лікарні закривати не будуть (78)
На Рівненщині триває реформа в сфері охорони здоров’я Вже створено три госпітальні округи, тож на часі – формування госпітальних рад. Важливо не затягувати процес створення госпітальних рад, адже во...
Як юний рівнянин став фінансовим геніємЯк юний рівнянин став фінансовим генієм (9)
В Україні визначили «фінансового генія» року – переможця національної економічної олімпіади «Фінансовий геній». Найбільш обізнаний в економіці та фінансах український школяр отримає від організатора о...		СкониСкони (12)
— Доченька, пора бы тебе и принца уже найти... — Да, мам, молодая я еще, зачем он мне? Отец с дивана: — Нельзя такой лошади без принца......
Вітання рівненським журналістамВітання рівненським журналістам (5)
...		Для мешканців гуртожитку по вул.Небесної Сотні,6а у Рівному знизили комунальну плату за утримання будинкуДля мешканців гуртожитку по вул.Небесної Сотні,6а у Рівному знизили комунальну плату за утримання будинку (3)
За сприяння прокуратури знижено комунальну плату за утримання гуртожитку в м.Рівне...
Для рівнян Туреччина стане ближчоюДля рівнян Туреччина стане ближчою (3)
Вже завтра, 2 червня, із рівненського летовища відправиться перший цьогоріч рейс до Туреччини Урочисте відкриття чартерної програми «Рівне-Анталія-Рівне» розпочнеться о 14.00....		Рівненські поліцейські затримали малолітніх злодіївРівненські поліцейські затримали малолітніх злодіїв (3)
Двох підлітків, які вдались до крадіжки у рівненському гіпермаркеті, побачив один із працівників. Він і сповістив про подію поліцейським охорони....
Сайт міського голови Рівного

Кулінарний конкурс

Кулінарний записник
Кулінарний записник Тетяни-чарівниці

Зареєструватися

Газета "Piвне-Ракурс"

Рекламна газета "Об`ява"



Блоги

Пишіть тут, про те, що Вас цікавить, ідеї, теми. Заходьте, тут буде кльово!

ПіКа -   ПіКа - (С) 2013-2016    Всі права захищено.
Яндекс цитирования Яндекс.Метрика Відповідно до статті 26 Закону України "Про інформаційні агентства" право власності на продукцію pika.rv.ua охороняється чинним законодавством України. Будь-яке копіювання, в т.ч. окремих частин текстів чи зображень, публікування і републікування, передрук чи будь-яке інше поширення інформації pika.rv.ua, в якій би формі та яким би технічним способом воно не здійснювалося, суворо забороняється без попередньої письмової згоди з нашого боку. Під час цитування інформації посилання на pika.rv.ua обов'язкове.