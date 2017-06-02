Для мешканців гуртожитку по вул.Небесної Сотні,6а у Рівному знизили комунальну плату за утримання будинку

За сприяння прокуратури знижено комунальну плату за утримання гуртожитку в м.Рівне

У межах досудового розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч.1 ст. 367 КК України (службова недбалість), Рівненською місцевою прокуратурою перевірено обґрунтованість формування тарифу на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій для мешканців гуртожитку по вул. Небесної Сотні, 6а у м. Рівному.

Як результат, за втручання Рівненської місцевої прокуратури 34 сім’ї, які проживають в гуртожитку, з травня поточного року стали сплачувати за утримання будинку та прибудинкових територій за суттєво нижчим тарифом.

З’ясувалося, що незважаючи на незадовільний стан гуртожитку, у лютому 2017 року для жителів будинку було встановлено тариф у розмірі 7,23 грн за квадратний метр, що є одним з найвищих тарифів у місті.

За словами мешканців гуртожитку, не дивлячись на неодноразові звернення, ніякі роботи по ремонту будівлі не проводились, однак комунальні платежі справно нараховувались.

Завдяки прокурорському втручанню ЖКП «Сонячне» переглянуто розмір витрат на утримання будинку та зменшено вартість з 7,23 грн до 4,20 грн за квадратний метр загальної площі житлових приміщень.

Досудове розслідування по даному кримінальному провадженню триває.

Питання дотримання законності при формуванні тарифів перебуває на контролі в Рівненській місцевій прокуратурі.