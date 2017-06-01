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Для рівнян Туреччина стане ближчою
Вже завтра, 2 червня, із рівненського летовища відправиться перший цьогоріч рейс до Туреччини Урочисте відкриття чартерної програми «Рівне-Анталія-Рівне» розпочнеться о 14.00.
Перельоти до Анталії здійснюватимуться раз на тиждень, щоп’ятниці. Квитки можна бронювати вже у будь-якій туристичній компанії Рівного.
Нагадаємо, рік тому, вперше за останні 10 років, з Рівненського аеропорту відправився регулярний чартерний рейс до Анталії.
Повернення в область чартерних авіарейсів стало можливим завдяки співпраці обласної влади, туристих та авіакомпаній.
Загалом у 2016 році у Рівненському міжнародному аеропорту працювали три чартерні програми: Рівне-Анталія, Рівне-Хургада та Рівне-Шарм-ель-Шейх. Послугами летовища скористалося близько 7 тисяч пасажирів. Задля їхнього комфорту відремонтували зону вильоту та прильоту аеропорту.
Водночас, крім перельотів до Туреччини, з Рівного планують запустити чартери до Єгипту, йдуть перемовини щодо рейсів до Болгарії та Польщі.
Разом з тим, паралельно йде робота над розвитком летовища.
Так, аби аеропорт зміг приймати літаки класу«Боїнг» голова Рівненської ОДА Олексій Муляренко ініціював реконструкцію руліжної до злітно-посадкової смуги. У минулому році на виготовлення проектно-кошторисної документації виділили 36 тисяч гривень. Вже у цьому році на реконструкцію спрямують 3,5 мільйони гривень: проведено відкриті торги в системі «Prozorro» та укладено угоду з переможцем конкурсу. Наразі йде підготовка до проведення ремонтних робіт.
За повідомлення прес-служби
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