ПОЛІЦЕЙСЬКІ ВЧЕРГОВЕ ЗАТРИМАЛИ РІВНЯН З НАРКОТИКАМИ

Працівники управління протидії наркозлочинності в Рівненській області продовжують затримувати громадян, які незаконно зберігають наркотичні засоби та знаряддя для їх вживання та виготовлення.

На вулиці Степана Бандери третього лютого поблизу під’їзду однієї з багатоповерхівок поліцейські затримали 30-річного мешканця Обарова. Під час поверхневого огляду у рюкзаку поліцейські виявили поліетиленовий пакет із півтора грамами метамфетаміну.

За оперативною інформацією працівники управління протидії наркозлочинності «завітали» у найману квартиру на вулиці Степана Бандери. У цей час там знаходилися двоє чоловіків: раніше судимі за корисливий злочин 29-річний рівнянин та 30-річний товариш.

«Під час огляду помешкання поліцейські виявили пістолет для відстрілу гумових куль марки "Форт-12", 16 патронів з ознаками видозмінення, посвідчення на зброю з елементами підробки, пакет з псевдоефедрином (прекурсор для виготовлення метамфетаміну) масою 900 грамів та знаряддя для вживання наркотиків, — повідомив т.в.о. начальника управління протидії наркозлочинності ГУНП в Рівненській області Олександр Нагорнюк. — Усе вилучене направили на експертизу до Рівненського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС.»

За обома фактами відкриті кримінальні провадження за частиною 1 статті 309 (незаконне виробництво, виготовлення, зберігання, наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту). Кримінального кодексу України. Чоловікам загрожує позбавлення волі на строк до трьох років.