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ПОЛІЦЕЙСЬКІ ВЧЕРГОВЕ ЗАТРИМАЛИ РІВНЯН З НАРКОТИКАМИ
Працівники управління протидії наркозлочинності в Рівненській області продовжують затримувати громадян, які незаконно зберігають наркотичні засоби та знаряддя для їх вживання та виготовлення.
На вулиці Степана Бандери третього лютого поблизу під’їзду однієї з багатоповерхівок поліцейські затримали 30-річного мешканця Обарова. Під час поверхневого огляду у рюкзаку поліцейські виявили поліетиленовий пакет із півтора грамами метамфетаміну.
За оперативною інформацією працівники управління протидії наркозлочинності «завітали» у найману квартиру на вулиці Степана Бандери. У цей час там знаходилися двоє чоловіків: раніше судимі за корисливий злочин 29-річний рівнянин та 30-річний товариш.
«Під час огляду помешкання поліцейські виявили пістолет для відстрілу гумових куль марки "Форт-12", 16 патронів з ознаками видозмінення, посвідчення на зброю з елементами підробки, пакет з псевдоефедрином (прекурсор для виготовлення метамфетаміну) масою 900 грамів та знаряддя для вживання наркотиків, — повідомив т.в.о. начальника управління протидії наркозлочинності ГУНП в Рівненській області Олександр Нагорнюк. — Усе вилучене направили на експертизу до Рівненського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС.»
За обома фактами відкриті кримінальні провадження за частиною 1 статті 309 (незаконне виробництво, виготовлення, зберігання, наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту). Кримінального кодексу України. Чоловікам загрожує позбавлення волі на строк до трьох років.
Відділ комунікації поліції Рівненської області
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