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14:39 03.02.2017
У САРНАХ ЛОТЕРЕЇ ЗНОВУ "ПРОДАВАЛИ" РАЗОМ ІЗ ПОСЛУГАМИ ГРАЛЬНОГО БІЗНЕСУ
Поліцейські Сарненського відділу поліції з підпільного грального закладу райцентру вкотре вилучили комп’ютерну техніку.
У приміщенні на вулиці Широка під приводом продажу державних лотерей надавалися послуги грального бізнесу за допомогою комп’ютерної техніки та спеціальних програм-симуляторів.
Правоохоронці вилучили п’ять моніторів, п’ять системних блоків та модем. За цим фактом працівники слідчого відділення Сарненського ВП внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 203-2 (зайняття гральним бізнесом) Кримінального кодексу України, які приєднані до раніше відкритого кримінального провадження. Правоохоронці проводять досудове розслідування, зокрема встановлюють організаторів грального бізнесу та осіб, причетних до кримінального правопорушення.
Відділ комунікації
поліції Рівненської області
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