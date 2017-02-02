Рівненщина без сиріт – на 95,1% На Рівненщині щороку зменшується кількість сиріт

Тільки торік більше півтори сотні дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування отримали нові родини – 9 дітей всиновили, 148 взяли під опіку та піклування, 15 влаштували у прийомні сім’ї та будинки сімейного типу.

Як розповів начальник служби у справах дітей Рівненської ОДА Віктор Марчук, нині на обліку у службі у справах дітей Рівненщини перебуває 1798 сиріт та позбавлених батьківського піклування. 95,1 % дітей цієї категорії охоплені сімейними формами виховання.

Це найкращий показник по Україні, який Рівненщина впевнено покращує вже декілька років поспіль.

Водночас, є два райони в області, які досягли 100-відсоткового результату. Так, без сиріт Рівненський та Острозький райони, де усі діти даної категорії влаштовані у родини.

«Хочу подякувати службам цих районів за оперативне влаштування дітей у сім’ї. Ми маємо такі гарні результати вперше. Інші райони мають на них рівнятися», - звернувся начальник служби у справах дітей Рівненської ОДА Віктор Марчук до керівників служб під час підсумкової наради.

До того ж, у Рівненському районі є 13 дитячих будинків сімейного типу, де виховується близько двох сотень дітей. А це майже половина з усієї кількості в області.

Водночас в області ще 87 дітей з відповідним статусом, потребують влаштування у родини.

«Це ті 4,9% дітей, які виховуються у державних закладах. І хоча більшість з них з особливими потребами, ми надалі повинні працювати над влаштування таких дітей у сім’ї», - підсумував Віктор Марчук.