Кожен факт спроби посягання на життя та здоров’я працівника прокуратури отримає адекватну та законну реакцію

Прокуратура Рівненської області здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом умисного заподіяння прокурору тілесних ушкоджень під час виконання ним службових обов’язків (за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 345 КК України).

Досудове розслідування здійснюється слідчими Рівненського відділу поліції.

47-річний житель Рівненського району, який є учасником кримінального провадження, перебуваючи 31.01.2017 у приміщенні прокуратури Рівненської області, під час розмови із 28-річною працівницею – прокурором одного із відділів прокуратури області почав поводити себе нахабно та, застосовуючи ненормативну лексику, заподіяв їй тілесні ушкодження. Чоловік умисно та цинічно наніс один удар жінці в область грудної клітки, від чого остання впала, вдарившись головою, та втратила свідомість.

Жінку відразу доставлено до медичного закладу, де діагностовано закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку та забої м’яких тканин.

По прибутті працівників поліції на місце події чоловік відразу відмовився давати пояснення, зіславшись на різке погіршення свого здоров’я, заперечуючи свою причетність до побиття жінки, злякавшись відповідальності за скоєне.

На даний час у кримінальному провадженні триває досудове розслідування, хід якого взято на контроль прокуратурою Рівненської області.

Слідчим поліції громадянин затриманий в порядку ст. 208 КПК України, на даний час готується повідомлення про підозру у вчиненні злочину та клопотання про обрання затриманому запобіжного заходу.

За вказане кримінальне правопорушення передбачено покарання у виді обмеження або позбавлення волі на строк до 5 років.

Випадки застосування до працівників правоохоронних органів, в тому числі прокуратури, та вчинення стосовно них насильства, опору, інших певних дій, що явно виходять за межі Закону, є неприпустимими у правовій державі.

Подібні злочинні прояви будуть розслідувані та за них винні особи понесуть відповідне покарання.

Прокуратура Рівненської області принципово та жорстко реагуватиме на порушення Закону, незважаючи на те, хто їх вчинив.