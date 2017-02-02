Звітність по ЄСВ підприємці повинні подати не пізніше 9 лютого 2017 року

ГУ ДФС у Рівненській області нагадує, що фізичні особи підприємці, незалежно від системи оподаткування, зобов’язані подавати звітність з ЄСВ 9 лютого 2107 року.

Звіт щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до органу ДФС подається за місцем взяття на облік в один із таких способів:

- засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації ЕЦП відповідальних осіб;

- на паперових носіях;

- на паперових носіях разом з електронною формою на електронних носіях інформації;

- надсилання з повідомленням про вручення та з описом вкладення.

Форми та строки подання звіту фізичними особами-підприємцями, у тому числі, які обрали спрощену систему оподаткування, передбачено розділом III Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Мінфіну від 14.04.15 р. № 435 .

Таблицю 1 додатка 5 подають фізичні особи – підприємці, які перебувають на загальній системі оподаткування.

Таблицю 2 додатка 5 подають фізичні особи – підприємці, які перебувають на спрощеній системі оподаткування.

У разі якщо платник протягом звітного року змінював системи оподаткування , подається один звіт, що повинен містити дві таблиці: таблицю 1 і таблицю 2 додатка 5.