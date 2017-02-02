Рівнян запрошують до участі в Національному конкурсі «Благодійна Україна-2016»

Поборотися за благодійний «Оскар» закликають громадськість, заклади гуманітарної та соціальної сфери – отримувачів благодійної допомоги, благодійників, волонтерів, меценатів Рівненщини.

Асоціація благодійників України є засновником Національного конкурсу «Благодійна Україна», за підсумком якого кращих благодійників, волонтерів і меценатів країни, найефективніші доброчинні ініціативи відзначають унікальною нагородою «Ангелом добра». В благодійному середовищі цю нагороду неформально іменують благодійним «Оскаром». За чотири останні роки його проведення на адресу Оргкомітету надійшло понад 1500 заявок від благодійних і громадських організацій, установ та громадян. Чотири роки поспіль експерти «Зеленої книги української благодійності» називають конкурс найбільш ефективною і корисною подією для розвитку та промоції благодійності в Україні.

До Наглядової ради конкурсу входять співачка, мисткиня, журналіст і громадська діячка Анжеліка Рудницька (голова Наглядової ради), лідер гурту «Мандри» Сергій Фоменко, директор видавництва «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА» Іван Малкович, співачка Марина Одольська, поет Сергій Жадан, фронтмен гурту «Антитіла» Тарас Тополя.

Головою Національної експертної ради є Марина Криса, Президент Всеукраїнського благодійного фонду «Приятелі дітей».

Співорганізатором конкурсу є Міністерство соціальної політики України, конкурс підтримують Міністерство освіти і науки, Міністерство охорони здоров'я та Міністерство культури України.

Останній термін подачі заявок для участі в Національному конкурсі «Благодійна Україна - 2016» – 19 лютого 2017 року. Церемонія нагородження переможців і лауреатів пройде навесні в Києві.

Додаткову інформацію про конкурс можна отримати на його офіційному сайті www.blagoukraine.org або в Оргкомітеті конкурсу: Кваша Ольга, тел. (067) 662-47-06, електронна пошта: konkurs.blago@gmail.com .