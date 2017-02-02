Прокуратура Рівненської області виявила порушення під час закупівлі за 18 млн грн послуг з харчування дітей, які постраждали наслідок Чорнобильської катастрофи

Прокуратура Рівненської області виявила суттєві порушення вимог тендерного законодавства під час проведення Управлінням соціального захисту населення однієї із районних державних адміністрацій закупівлі за державні кошти послуг з харчування дітей, які є постраждалими внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Зокрема, договір про закупівлю зазначених послуг для навчальних закладів північного району області орган влади уклав з приватною структурою під час процедури оскарження державної закупівлі, а тому такий правочин згідно ст.41 Закону «Про здійснення державних закупівель» є нікчемним.

Слід також зазначити, що акцептована органом влади пропозиція на суму понад 18 млн грн є найдорожчою ціновою пропозицією серед учасників торгів.

З метою захисту інтересів держави в особі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Департаменту соціального захисту населення Рівненської обласної державної адміністрації та з метою попередження неефективного використання державних коштів прокуратура Рівненської області заявила до суду позовну заяву про визнання зазначеного договору недійсним.

Позов перебуває на розгляді господарського суду Рівненської області.