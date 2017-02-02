На Рівненщині на лаві підсудних опинився голова фермерського господарства, який протиправно заволодів майном пайового фонду колишнього КСП вартістю понад 1,4 млн грн

Прокуратура Рівненської області скерувала до суду обвинувальний акт стосовно голови одного з фермерських господарств, який вчинив кримінальні правопорушення, передбачені ч.2 ст.28 ч.2 ст.366 (підроблення службових документів, вчинених за попередньою змовою групою осіб, що спричинило тяжкі наслідки), ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах) та ч. 1 ст. 209 КК України (легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом).

Досудове розслідування здійснювалося слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Рівненській області за процесуального керівництва працівників прокуратури області.

Посадовець обвинувачується у протиправному заволодінні майном пайового фонду реформованого колективного сільськогосподарського підприємства загальною вартістю понад 1,4 млн грн. Підробивши та використавши підроблені офіційні документи, чоловік незаконно оформив зазначене майно на праві власності за належним йому фермерським господарством та з метою легалізації незаконно отриманого майна передав його в іпотеку міжнародній кредитній організації, у результаті чого незаконно одержав кредитні кошти в сумі понад 270 тис доларів США.

У ході досудового розслідування кримінального провадження накладено арешт на усе майно підозрюваного та належного йому фермерського господарства.

До нього також застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Найсуворіша міра покарання, яка загрожує посадовцю, - 12 років позбавлення волі.

Особи, які сприяли підозрюваному у вчиненні службового підроблення відповідних документів, на даний час уже притягнуті судом до кримінальної відповідальності.