Прокуратура не складає протоколи про адмінправопорушення, пов’язані з корупцією, але водночас продовжує здійснювати заходи щодо протидії корупційним проявам

Важливу роль у протидії корупції відіграє забезпечення додержання вимог законодавства про адміністративні правопорушення. Законом України «Про запобігання корупції» визначено перелік спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції, до яких, зокрема, віднесено органи прокуратури.

Водночас у зв’язку зі змінами в законодавстві, починаючи із 15.08.2016, від дня, коли розпочато діяльність Національного агентства з питань запобігання корупції (далі – НАЗК), органи прокуратури позбавлені повноважень складати протоколи про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією.

Єдиний орган на території Рівненської області (допоки не створені територіальні підрозділи НАЗК), уповноважений на складання таких протоколів, діє в структурі Національної поліції України – це Управління захисту економіки в Рівненській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України. Згідно із положеннями ст. 255 КУпАП органи внутрішніх справ (Національної поліції) мають право складати протоколи про адміністративні корупційні правопорушення, передбачені ст.ст.172-4 – 172-9 вказаного кодексу.

Водночас органи прокуратури продовжують здійснювати заходи щодо протидії такому негативному явищу, як корупція.

Зокрема, відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» прокурорами у 2016 році внесено 146 подань керівникам установ та організацій на усунення причин та умов, що сприяли вчиненню правопорушень, пов’язаних з корупцією.

Поряд із цим, упродовж ІІ півріччя минулого року (після законодавчих змін щодо складання адмінпротоколів) прокуратурою виявлено 4 факти діянь, що містять ознаки адміністративних правопорушень, матеріали про які скеровані для розгляду до Управління захисту економіки в Рівненській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України.

До моменту припинення повноважень щодо складання адміністративних протоколів, 20 протоколів про вчинення корупційних адміністративних правопорушень прокуратура скерувала до суду (третина від усіх протоколів, скерованих до суду правоохоронними органами області). Викриті порушення стосувалися невиконання вимог щодо повідомлення про конфлікт інтересів, обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, одержання дарунку, порушень вимог фінансового контролю.

Усі складені прокурорами протоколи про адміністративні корупційні правопорушення вже розглянуті судом – на винних осіб накладено штрафи.

Запобігання і протидія корупції залишається одним із пріоритетних напрямів діяльності правоохоронних органів області, зокрема прокуратури. Робота на цьому напрямі продовжується.