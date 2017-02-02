Олас
Ціни на пальне АЗС "Олас"
ДП19.95 грн
А-95 преміум24.90 грн
А-9522.00 грн
А-9221.45 грн

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Референтні ціни на ліки введуть з 1 квітня
11:52 02.02.2017

Референтні ціни на ліки введуть з 1 квітня

Уряд переніс введення референтних цін на ліки на 1 квітня 2017 року

Нагадаємо, програма “Доступні ліки” передбачає регулювання цін та відшкодування державою вартості ліків. У результаті чого ціни на медикаменти мають зменшитись.

Передусім це стосується ліків на серцево-судинні захворювання, діабет ІІ типу та бронхіальну астму.

Задля забезпечення доступності ліків в Україні МОЗ встановлює максимальну референтну ціну виробника лікарського засобу по 21 діючій речовині. Це дозволить знизити вартість ліків та привести їх до рівня цін Польщі, Угорщини, Словаччини, Чехії, Латвії (саме ці країни були визначені як референтні для України).

Разом з тим, в Уряді вважають, що для належного виконання зазначеного регулювання необхідний триваліший перехідний період.

Таким чином реферування цін ввійде в дію одночасно з програмою відшкодування вартості лікарських засобів аптечним закладам – з 1 квітня.

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