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11:50 02.02.2017
Стан оплати населенням області житлово-комунальних послуг
У 2016р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 895,3 млн.грн. Нараховано населенню за житлово-комунальні послуги 819,7 млн.грн, рівень оплати наданих послуг становив 109,2%.
У грудні 2016р. мали борг за 3 місяці та більше: за централізоване опалення та гаряче водопостачання – 33,9% власників особових рахунків, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 18%, за газопостачання – 14,4%, за централізоване водопостачання та водовідведення – 11,2%, за вивезення побутових відходів – 10,3%.
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