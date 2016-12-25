Експерт розповів, які популярні професії зникнуть в Україні

В Україні, як кажуть hr-експерти, традиційно найпопулярніші професії – у сфері продажів. Також до п’ятірки найбільш затребуваних професій потрапили водії та бухгалтери, які, на думку директора з розвитку Work.ua Сергія Марченка, незабаром можуть взагалі залишитися без роботи.

Серед найбільш затребуваних професій в Україні досі першість займають менеджери з продажу. “Зараз на нашому сайті для них відкрито майже 7 тисяч актуальних вакансій. На другому, з показником 5,8 тисяч вакансій, продавці-консультанти, замикають трійку лідерів водії. Для них зараз є 2,8 тисяч робочих місць”, – зазначає експерт.

При цьому, в найближчому часі, зазначає експерт, зі списку популярних професій можуть пропасти водії та бухгалтери.

“У США вже в п’яти штатах є закони про безпілотні автомобілі і, можливо, через 5-10 років транспортним компаніям водії будуть більше не потрібні”, – пояснює Сергій Марченко. Також в результаті автоматизації незабаром складніше буде знайти роботу і бухгалтерам.

При цьому експерт зазначає: кількість вакансій для українців поступово зростає. У 2016 році кількість вакансій щодо аналогічних періодів минулого року зросла на 62%. Найактивніше зростання спостерігалося в другому кварталі, а пік прийшовся на червень – 101% зростання в порівнянні з червнем 2015-го.