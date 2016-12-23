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Дев’ята сесія Рівненської обласної ради – успіхи та невдачі
18:04 23.12.2016

Дев’ята сесія Рівненської обласної ради – успіхи та невдачі

Розпочалася сесія з офіційної та урочистої передачі Вифлеємського вогню пластунами Рівненщини. Хлопці та дівчата заспівали пісню і передали вогонь голові обласної ради, Миколі Драганчуку, з побажаннями добра, щастя, удачі та миру.

З нагоди дня місцевого самоврядування голова облради Діані Гордійчук, голові Рівненської обласної регіональної парторганізації політичної партії "Українське об’єднання патріотів-УКРОП".

Юрій Шарманський вніс пропозицію про розгляд бурштинових питань на початку сесії, «…щоб люди тут не стояли, бо в кожного свої справи», так як ці питання стояли після 50-ї позиції в порядку денному. Але така ініціатива не була підтримана депутатами. На що Семен Кривонос, спікер "Руху нових сил", після отримання права на двохвилинний виступ сказав: «Ви порушуєте наші конституційні права, не даючи право голосу. Ви думаєте, це нормально? Чи ви вважаєте, що ми до того часу заснемо, і дозволимо Вам приймати незаконні рішення? Ми не дамо Вам голосувати так, як Вам хочеться ».

Також з цього приводу висловилася пані Любов Українчук. «Депутати, шановними назвати Вас язик не повертається. Бо те свавілля, яке ви тут чините, же немає сил терпіти. Ми хочемо жити в правовій законній державі. Ми вимагаємо накласти мораторій на видобуток бурштину будь-яким підприємствам та організаціям. Допоки Президент та Верховна Рада не розгляне Ваше звернення. Ви самі собі перечите!».

Анатолій Полюхович висловив думку, що облрада робить те ж саме, що і Янукович. Фірми, які видобувають бурштин, не платять податків. А отже держава з цього не має жодного прибутку. «Пропоную Вам скласти мандати і тікати світ за очі».

За пропозицією депутата Віталія Ундіра, виключили зі складу постійної комісії з питань охорони здоров’я, материнства та дитинства Віталія Бойка та включили його до складу постійної комісії з економічних питань та комунальної власності. Також припинили повноваження голови постійної комісії з економічних питань та комунальної власності Михайла Кириллова, а натомість обрали головою цієї постійної комісії Віталія Бойка. Відтак, Михайло Кириллов залишається членом цієї постійної комісії.

За пропозицією Володимира Валявки, із запропонованого проекту рішення виключили пункт щодо включення до складу постійної комісії з питань екології, природокористування, охорони навколишнього середовища та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи Володимира Ковальчука, який попередньо виявив бажання працювати у цій комісії.

Таким чином, підтримали проект рішення «Про внесення змін до складу постійних комісій Рівненської обласної ради сьомого скликання» із запропонованими правками 38 депутатів.

За обласний бюджет взагалі проголосували без обговорення. Ніяких питань, відповідно, ні в кого не виникло. За питання просто проголосували 47 депутатів із 60 присутніх. Щоправда, директорка департаменту фінансів, Лідія Біляк, була на трибуні, щоб відповідати на запитання депутатів.

Людмила Сімон

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