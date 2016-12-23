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Добровольців визнають учасниками бойових дій. Ініціативу Олексія Муляренка підтримали депутати
15:00 23.12.2016

Добровольців визнають учасниками бойових дій. Ініціативу Олексія Муляренка підтримали депутати

Ініціативу голови Рівненської облдержадміністрації Олексія Муляренка про надання статусу учасників бойових дій бійцям добровольчих батальйонів з числа мешканців області підтримали депутати обласної ради.

За таке рішення обласні обранці проголосували одноголосно.

«З початку війни на Сході добровольці, жодної хвилини не вагаючись, стали на захист країни. Проте до цих пір законодавчо не врегульоване питання надання статусу, соціальних пільг і гарантій для учасників добровольчих формувань. Ці хлопці заслуговують на те, щоб влада опікувалася ними. Важливо, щоб наші захисники не відчували себе покинутими», - прокоментував Олексій Муляренко.

Наданням добровольцям Рівненщини статусу учасника бойових дій займатиметься спеціальна комісія.

Її створять при Рівненській ОДА та облраді. До її складу увійдуть представники обох установ, а також учасники чи ветерани АТО, громадські активісти. Рішення про присвоєння статусу комісія прийматиме на основі поданих добровольцями документів, що підтверджують їх участь у бойових діях.

«Після встановлення статусу бійці, члени сімей загиблих добровольців матимуть змогу отримати грошову допомогу, а також право на окремі пільги за рахунок обласного та місцевих бюджетів. Проте комісія не надаватиме повноцінний статус учасника АТО. Тож, аби його одержати і отримувати усі пільги, передбачені Законом «Про статус ветеранів війни», ми проситимемо депутатів Верховної ради ухвалити аналогічне рішення на загальнодержавному рівні», - додав Олексій Муляренко.

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