На Рівненщині осучаснюють заклади культури

Цьогоріч у 80 клубах Рівненщини замінили дахи, ще у стількох осучаснили фасади. Реконструювали системи опалення в 40 культурних установах.

Загалом у будівлях культури і мистецтва області провели більш як півтисячі ремонтів. На це спрямували близько 5 мільйонів гривень.

Найбільше клубів відремонтували у Рівненському, Млинівському, Демидівському, Гощанському, Костопільському, Здолбунівському районах, а також у містах Рівне та Вараш.

«Клубні установи у населених пунктах є центрами дозвілля усієї громади. Тут навчаються, спілкуються, відпочивають, розважаються не тільки діти, підлітки, а й дорослі. Тож дуже важливо, аби у цих закладах були безпечні та комфортні умови для людей», - зазначила заступник начальника управління культури і туризму Рівненської ОДА Світлана Хомяк.

Задля економії природного газу культурні заклади області переходять на альтернативні види палива.

Вже цього опалювального сезону етнографічний музей у Сарнах, дитяча мистецька школа у Корці та будинки культури на Демидівщині й Костопільщині обіграватимуться твердим паливом. Натомість клуби у Дубно та селі Вересневе Рівненського району перейшли на електроопалення.

У закладах культури та мистецтва замінюють вікна та двері на енергозберігаючі. Наразі таких встановлено майже 330 одиниць на суму понад один мільйон гривень.

Нагадаємо, на Рівненщині працює близько 1300 закладів культури та мистецтва. З них майже половина – це клуби, більше півтисячі бібліотек, 34 школи естетичного виховання, 12 музеїв, два театри та одна філармонія. Усі установи знаходяться у тисячі приміщеннях.