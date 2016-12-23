Завершено розслідування у кримінальному провадженні за фактом таємного викрадення майна іноземного журналіста

Рівненською місцевою прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні за фактом крадіжки майна громадянина США, вчиненої у великих розмірах (ч.4 ст. 185 КК України).

Ця подія сталася у серпні 2016 року. Іноземний журналіст, який подорожував поїздом, прийшовши до тями на залізничному возкалі м.Рівне, виявив, що у нього вкрали гроші та інше майно (ноутбук, фотоапарати, ювелірні вироби) на загальну суму понад 400 тис грн. Іноземець звернувся із відповідною заявою до правоохоронних органів, дав показання, що в поїзді до нього підсів незнайомий чоловік, після розпиття кави з яким він далі нічого не пам’ятає.

Завдяки активним розшуковим діям правоохоронці встановили особу, яка вчинила злочин. Ним виявився 30-річний житель Вінницької області, раніше неодноразово судимий.

У ході слідства зібрано беззаперечні докази того, що саме ця особа, скориставшись безпорадним станом потерпілого, поки той спав, таємно викрала належне йому цінне майно.

На даний час досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо вінничанина завершено. За ініціативи Рівненської місцевої прокуратури підозрюваному обрано судом запобіжний захід – тримання під вартою.

Обвинувальний акт розглядатиме по суті Рівненський міський суд.

Довідково: санкція ч. 4 ст. 185 КК України передбачає покарання у вигляді позбавленні волі на строк від 5 до 8 років.