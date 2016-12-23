Платники податку на прибуток Рівненщини сплатили до Зведеного бюджету 225 млн. гривень
За одинадцять місяців 2016 року ГУ ДФС у Рівненській області мобілізовано до Зведеного бюджету України 225 млн. гривень податку на прибуток, що 40,9 млн.грн. більше ніж за відповідний період минулого року. Зокрема, до загального фонду Державного бюджету надійшло 200,9 млн. грн., та 24,1 млн. грн. до місцевих бюджетів області.
ГУ ДФС у Рівненській області нагадує, що платники податку на прибуток, для яких встановлено податковий (звітний) період – квартал, та які здійснили розрахунок авансового внеску у розмірі 2/9 податку на прибуток, нарахованого у податковій звітності за три квартали 2016 року, повинні сплатити його до 30 грудня 2016 року.
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