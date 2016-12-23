З початку року платники податків Рівненщини сплатили до бюджету майже 712 мільйонів гривень податку на додану вартість
Упродовж 11 місяців 2016 року платниками ПДВ сплачено до бюджету 711,7 млн. грн. податку на додану вартість, в порівнянні з минулим роком надходження зросли на майже 184 млн. грн.., або на 35 відсотків.
За словами заступника начальника ГУ ДФС у Рівненській області Олени Дімітрук, сплату забезпечили 3309 платників ПДВ, серед яких 2845 юридичних осіб та 464 фізосіб -підприємців.
«На сьогодні можливості електронної системи адміністрування ПДВ дозволяють нам своєчасно вплинути на можливі ризики щодо несплати податку чи використання сумнівного податкового кредиту, тому ретельний аналіз показників податкової звітності кожного суб’єкта господарювання проводиться ще на етапі подання декларацій», - зауважила посадовець. – «Це дозволяє убезпечити сумлінний бізнес від фінансових операцій з підприємствами групи ризику, а представників підприємства, котрі йдуть на порушення, переконати свідомо відмовитися від схем мінімізації».
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