Завдяки прокуратурі розмір орендної плати за користування 25 га землі разом із водоймами збільшено у майже 5 разів

Органи прокуратури Рівненської області, застосовуючи представницькі повноваження, через суд домоглися внесення змін у договір оренди земельної ділянки водного фонду та збільшення майже у 5 разів орендної плати за її користування.

Йдеться про земельну ділянку площею 25 га на території Великоомелянської сільської ради Рівненського району разом із розташованими на ній ставками, яка органом місцевої влади була передана за договором підприємцю в оренду для риборозведення.

Зʼясувалося, що після проведення нормативної грошової оцінки землі, орендар уникав підписання змін до укладеного сторонами договору, а відтак - сплати за користування землею передбаченого законодавством розміру орендної плати.

Як наслідок – бюджет не отримував значні кошти.

У зв’язку з цим, з метою захисту інтересів держави у сфері бюджету та земельних правовідносин, органи прокуратури Рівненської області відреагували, заявивши до суду позов з вимогою внесення змін до умов договору та збільшення розміру орендної плати за користування землею з 1620 грн за півріччя до 15 500 грн в рік.

Господарський суд Рівненської області підтримав позицію прокуратури та її позовні вимоги задоволив у повному обсязі.

Таким чином, завдяки прокуратурі захищено інтереси держави та приведено у відповідність до вимог законодавства договір оренди земель водного фонду, за яким підприємець за їх користування сплатить майже в 5 разів більше.

Довідково: розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди земельної ділянки державної та комунальної власності, річна сума платежу не може бути меншою 3 % від нормативної грошової оцінки землі.