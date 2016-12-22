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Гороскоп на 2017 рік Півня
20:23 22.12.2016

Гороскоп на 2017 рік Півня

Овни будуть здатні на непередбачувані вчинки. Півень відкриє для тебе безліч привабливих можливостей і перспектив, тільки встигай за все хапатися. Успіх супроводжуватиме уважних і цілеспрямованих представників знаку.

Астрологія на ресурсе http://ladyadvicevip.com

Рік готує для Тельців серйозні зміни у житті, особливо на любовному фронті. Звичну впертість і зайву лінь доведеться заховати подалі: тобі посміхнеться удача, якщо ти проявиш наполегливість і цілеспрямованість у справах.

Рік розставить пріоритети для Близнюків, вивівши на передній план сім'ю і взаємини. В тебе знайдуться сили і бажання вирішити давно забуті питання. Головне – обмірковувати можливі варіанти, і правильне рішення визріє саме.

Прийдешній рік буде не особливо ласкавий до Раків. Можливі деякі проблеми в професійній сфері. Головне – не опускати руки і не впадати у відчай, Півень любить рішучих і, розлучившись із чимось одним, ти отримаєш інше, більш цінне придбання.

Рік обіцяє сміливим і рішучим Левам стабільність і процвітання. Впевненість у справах піде на користь. Але це не дає права вкрай домінувати над рідними і близькими, інакше під напором твоєї сили не минути розвалу сім'ї. Намагайся контролювати свої емоції.

Діви зазнають відчутного приливу сил і енергії. Потрібно направляти її в правильне русло, наприклад, на виправлення помилок і вдосконалення себе. Ти легко зможеш поліпшити професійні та особистісні якості.

У 2017 році Терезам для успішного просування в житті доведеться боротися зі своєю одвічною нерішучістю і коливаннями. Ретельне планування справ не завадить. Намагайся цілеспрямовано рухатися до мети. Не розраховуй на підтримку збоку.

2017 рік для Скорпіонів буде цілком благополучним. Прийшов час для втілення старих і нестандартних ідей. Не відмовляйся від допомоги, вона може виявитися надзвичайно корисною. Все залежить тільки від твого рішення. Прислухайся до інтуїції, вона тебе не підведе.

Протягом усього 2017 року Стрільців не залишатиме активне бажання змінити життя на краще. Це прекрасний період для налагодження взаємин з оточуючими. Спілкування принесе безліч корисних знайомств.

Не можна назвати прийдешній рік простим для Козерогів. При всій своїй енергійності і працездатності оточуючі будуть ставити палки в колеса. Скористайся своєю проникливістю, щоб виявити недоброзичливців і віддалити їх. В особистому сенсі в наступному році погода проясниться.

У Водоліїв у 2017 році з'явиться непереборне бажання до аналізу і самокопання. Півень підштовхуватиме тебе завершити залишені в минулому справи – без цього не допустить до розвитку, просуванню й успіху в новому році в усіх сферах життя.

Для Риб Новий рік увірветься в життя більш стрімким потоком, ніж вони були готові. Ти легко будеш знаходити спільну мову з оточуючими. Це благотворно позначиться на твоїй роботі, навчанні і в особистому житті.

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