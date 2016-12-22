Олас
Ціни на пальне АЗС "Олас"
ДП19.20 грн
А-95 преміум23.90 грн
А-9521.95 грн
А-9221.60 грн

Рубрики
• Усі
• Події
• Рецепти
• Політика
• Економіка
• Суспільство
• Бізнес
• Освіта
• Культура
• Спорт
• Корисні поради
• Це цікаво

ПіКа -

♥ Додати в "Закладки"
Популярне

Вчені: наша мова відображає стан розуму (1912)

Мешканцям Рівного пропонують майже вдвічі підняти вартість тепла (1323)

Лінива капуста (2320)

Коли у голови проблеми з головою (756)

Для жителів Корця очистять воду та оновлять центральну площу (640)

Батько здійснив наїзд на доньку (864)

Новий голова - нова рада? (856)

Поліція охорони нагадує жителям Рівненщини про місця знаходження кнопок «Термінового виклику поліції» (581)

Спроба реваншу бурштинової мафії (806)

Заробітна плата працівників Рівненщини (494)

Ринок праці Рівненщини (494)

Екс-голова Рівнеоблради відвідав Народне Віче (731)

Генштаб підтвердив високий рівень військового обліку на Рівненщині (662)

У Рівному чоловік намагався поцупити візок із гіпермаркету (442)

СБУ затримала на півмільйонному хабарі голову селищної ради (653)

За численними зверненнями жителів Рівного правоохоронці розпочали розслідування фінансової афери (397)

Світлана Богатирчук-Кривко поспілкувалася із прогресивними 55-річними студентами (444)

Засідання сесії міської ради: конфлікти тривають (628)

Олексій Муляренко привітав претендентів на посади голів РДА з перемогою у конкурсі (424)

На Рівненщині будують дитсадок, на який чекали майже 20 років (620)
фото ілюстративне
фото ілюстративне
17:27 22.12.2016

Відповідатиме у суді старший майстер лісу, який намагався незаконно розтратити лісодеревину вартістю 80 тис грн

Рівненською місцевою прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно працівника одного з державних підприємств лісового господарства Рівненського району, який фактично приховав рубку лісодеревини від обліку та намагався її збути.

Встановлено, що старший майстер лісодільниці, будучи службовою особою, в обов’язки якого входить здійснення охорони лісових ресурсів, зловживаючи своїм службовим становищем, у квітні 2016 року особисто розпорядився випустити без жодних дозвільних документів з ділянки лісництва, де проводилася суцільна рубка, автомобіль із навантаженими 26 колодами пиловника дубового 1 та 2 сортів.

Того ж дня автомобіль із деревиною правоохоронцями було зупинено, а необліковану лісопродукцію, вартість якої склала 80 тис грн, - вилучено.

Слідчими та прокурором дії підозрюваного кваліфіковано за ч.2 ст.15, ч.2 ст.191 КК України, тобто - замах на розтрату чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Тепер долю обвинуваченого вирішить Рівненський районний суд.

Довідково: вказане кримінальне правопорушення карається обмеженням волі на строк до 5 років або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Матеріали Рівненської місцевої прокуратури

Система Orphus
<<- Попередня статтяНаступна стаття - >>

Переглядів: 113

Додайте коментар:

защитный код
Відповідатиме у суді старший майстер лісу, який намагався незаконно розтратити лісодеревину вартістю 80 тис грнВідповідатиме у суді старший майстер лісу, який намагався незаконно розтратити лісодеревину вартістю 80 тис грн (112)
Рівненською місцевою прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно працівника одного з державних підприємств лісового господарства Рівненського району, який ф...		У Рівному з’явилось “Дерево птахів”У Рівному з’явилось “Дерево птахів” (97)
22 грудня 2016 року у Рівному з’явилось “Дерево птахів”. Найкращі годівнички біля “Кінопалацу” у центрі міста були розміщені на експозиції зі стилізованого дерева....
Прокуратура Рівненщини зобов’язала поліцейських оперативно реагувати на факти незаконного видобутку бурштинуПрокуратура Рівненщини зобов’язала поліцейських оперативно реагувати на факти незаконного видобутку бурштину (138)
Прокуратура Рівненщини вдячна громадськості та засобам масової інформації за їх активну громадянську і професійну позицію щодо відновлення та зміцнення законності на території області, зокрема що сто...		У Рівному з працедавцями говорять про дотримання соціальних гарантій найманим працівникамУ Рівному з працедавцями говорять про дотримання соціальних гарантій найманим працівникам (105)
Питання виплати заробітної плати перебуває на посиленому контролі як з боку органів виконавчої влади усіх рівнів, так і фіскальної служби. А в зв’язку з очікуваним підвищенням соціальних стандартів, з...
Торт "Захер"Торт "Захер" (6)
Первый год жена - милочка, второй - пилочка, а на третий год - лесопильный завод!...		Гороскоп на 2017 рік ПівняГороскоп на 2017 рік Півня (5)
...
На Рівненщині пройде «Різдвяний бал»На Рівненщині пройде «Різдвяний бал» (145)
На Рівненщині відбудеться відкритий чемпіонат області зі спортивних танців в рамках фестивалю «Різдвяний бал 2016»....		У РІВНОМУ ЧОЛОВІК НАМАГАВСЯ ВИНЕСТИ ПОВЗ КАСУ НЕОПЛАЧЕНИЙ ТОВАРУ РІВНОМУ ЧОЛОВІК НАМАГАВСЯ ВИНЕСТИ ПОВЗ КАСУ НЕОПЛАЧЕНИЙ ТОВАР (13)
Із супермаркету, що охороняється поліцією охорони, надійшов сигнал «Тривога». До об’єкту за лічені хвилини прибув наряд групи реагування поліцейських охорони....
Металочерепиця
Сайт міського голови Рівного

Кулінарний конкурс

Кулінарний записник
Кулінарний записник Тетяни-чарівниці

Зареєструватися
Логін:
Пароль:
Забули пароль?

Газета "Piвне-Ракурс"

Рекламна газета "Об`ява"



Блоги

Пишіть тут, про те, що Вас цікавить, ідеї, теми. Заходьте, тут буде кльово!

ПіКа -   ПіКа - (С) 2013-2016    Всі права захищено.
Яндекс цитирования Яндекс.Метрика Глобальный каталог сайтов регистрирует сайты бесплатно! Создание сайтов Каталог сайтов LinkDir каталог сайтов Рейтинг@Mail.ru Відповідно до статті 26 Закону України "Про інформаційні агентства" право власності на продукцію pika.rv.ua охороняється чинним законодавством України. Будь-яке копіювання, в т.ч. окремих частин текстів чи зображень, публікування і републікування, передрук чи будь-яке інше поширення інформації pika.rv.ua, в якій би формі та яким би технічним способом воно не здійснювалося, суворо забороняється без попередньої письмової згоди з нашого боку. Під час цитування інформації посилання на pika.rv.ua обов'язкове.
---|---0|