Відповідатиме у суді старший майстер лісу, який намагався незаконно розтратити лісодеревину вартістю 80 тис грн

Рівненською місцевою прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно працівника одного з державних підприємств лісового господарства Рівненського району, який фактично приховав рубку лісодеревини від обліку та намагався її збути.

Встановлено, що старший майстер лісодільниці, будучи службовою особою, в обов’язки якого входить здійснення охорони лісових ресурсів, зловживаючи своїм службовим становищем, у квітні 2016 року особисто розпорядився випустити без жодних дозвільних документів з ділянки лісництва, де проводилася суцільна рубка, автомобіль із навантаженими 26 колодами пиловника дубового 1 та 2 сортів.

Того ж дня автомобіль із деревиною правоохоронцями було зупинено, а необліковану лісопродукцію, вартість якої склала 80 тис грн, - вилучено.

Слідчими та прокурором дії підозрюваного кваліфіковано за ч.2 ст.15, ч.2 ст.191 КК України, тобто - замах на розтрату чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Тепер долю обвинуваченого вирішить Рівненський районний суд.

Довідково: вказане кримінальне правопорушення карається обмеженням волі на строк до 5 років або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.