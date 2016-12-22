У Рівному з’явилось “Дерево птахів”

22 грудня 2016 року у Рівному з’явилось “Дерево птахів”. Найкращі годівнички біля “Кінопалацу” у центрі міста були розміщені на експозиції зі стилізованого дерева.

Усі діти, які взяли участь в еко-проекті «Happy birds рarty» («Щасливі птахи») від ГО «Час-Дій», відчули себе по-справжньому щасливими. І тому, що долучилися до гарної справи, і тому, що отримали чудові призи за виготовлені годівнички.

Фінал проекту-конкурсу відбувся на майдані Незалежності. Саме тут школярі і творчі учнівські колективи представили свої роботи – креативні годівнички для птахів. Переможців обирали самі діти. Причому призерів було по дві пари: по-перше, за підсумками незалежного он-лайн голосування у спільноті «Час-Дій» на Facebook, а по-друге – за підсумками загального голосування всіх присутніх на Майдані.

– Час-Дій започаткувала еко-проект “Щасливі птахи”. Еко-проект вирішили зробити систематичним, – повідомив голова ГО «Час-Дій» Дмитро Соломчук. – У наш непростий час «Час-Дій» прагне максимально відродити найкращі призабуті традиції, щоб поселити в душах людей любов до оточуючих. Свято вдалось, дітки задоволені, а годівнички – справжні твори мистецтва – вивішені у центрі міста, щоб птахи почувалися в нашому місті щасливими! Тепер красиве стилізоване дерево прикрашатиме наше місто на Різдвяні свята!