У РІВНОМУ ЧОЛОВІК НАМАГАВСЯ ВИНЕСТИ ПОВЗ КАСУ НЕОПЛАЧЕНИЙ ТОВАР

Із супермаркету, що охороняється поліцією охорони, надійшов сигнал «Тривога». До об’єкту за лічені хвилини прибув наряд групи реагування поліцейських охорони.

Працівники закладу повідомили про спробу крадіжки. Один із відвідувачів хотів поцупити три банки червоної ікри вартістю близько 500 гривень, сховавши їх у кармани верхнього одягу. Помітили підозрілого чоловіка вже біля виходу з магазину.

Також з’ясувалося, що громадянин пошкодив ще шість банок цього ж продукту, які залишив на полицях з товарами.

Неправомірні дії зловмисник пояснив тим, що він займається волонтерством і хотів відіслати новорічний делікатес бійцям на Схід.

За скоєне 44-річний рівнянин понесе кримінальну відповідальність, адже відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Санкція статті передбачає покарання у виді штрафу до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправних робіт на строк до двох років, або позбавлення волі на строк до трьох років.