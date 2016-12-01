У Рівному з працедавцями говорять про дотримання соціальних гарантій найманим працівникам

Питання виплати заробітної плати перебуває на посиленому контролі як з боку органів виконавчої влади усіх рівнів, так і фіскальної служби. А в зв’язку з очікуваним підвищенням соціальних стандартів, зокрема збільшенням розміру мінімальної зарплати до 3200 гривень, робота комісій при органах місцевого самоврядування з питань дотримання гарантій в оплаті праці, набуває особливої актуальності.

«Сьогодні робота комісій зосереджується на проведенні співбесід, заслуховувань та переконанні керівників підприємств-мінімізаторів нараховувати заробітну плату в адекватних розмірах, які забезпечуватимуть встановлені соціальні гарантії, - повідомляє заступник начальника ДПІ у м.Рівному Валентин Герман. – Така робота дає позитивні результати. Зокрема, в поточному році після заслуховування 428 працедавців, які допускали випадки виплати заробітної плати менше мінімальної, 92 відсотки з них підвищили рівень виплат, до бюджету додатково надійшло 381,0 тис.грн. податку на доходи фізичних осіб та 800,1 тис.грн. єдиного внеску».

Як зазначив посадовець, з 01.12.2016 року змінився розмір мінімальної заробітної плати і становить 1600 гривень (відповідно до Закону України від 19 травня 2016 року №1384-VIII «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік»). Крім того, фізичні особи – підприємці платники єдиного податку, а також особи, які провадять незалежну професійну діяльність та отримують дохід від цієї діяльності, мають звернути увагу на те, що мінімальний розмір єдиного внеску на загальнообов’язкове державне страхування у грудні 2016 року становить 352 гривні, і це обов’язковий платіж який необхідно сплатити до бюджету.