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Прокуратура Рівненщини зобов’язала поліцейських оперативно реагувати на факти незаконного видобутку бурштину
Прокуратура Рівненщини вдячна громадськості та засобам масової інформації за їх активну громадянську і професійну позицію щодо відновлення та зміцнення законності на території області, зокрема що стосується виявлення і протидії фактам незаконного видобутку каміння бурштину.
Водночас прокуратура встановила, що органи поліції не завжди оперативно вирішують заяви та повідомлення про факти порушень у сфері надрокористування, а також забезпечують організацію виїзди на місця. Відсутність оперативності в їх діях, у свою чергу, аж ніяк не сприяє належній фіксації кримінальних правопорушень та встановленню осіб, причетних до їх вчинення.
Зазначене виразилось у наступному.
16.12.2016, у п’ятницю, представники ЗМІ у ході здійснення своєї професійної діяльності виявили та зафіксували на відео роботу декількох сотень старателів, які в урочищі «Азалія» неподалік смт.Клесів Сарненського району за допомогою мотопомп займались видобутком бурштину.
Про даний факт журналістка повідомила у телефонному режимі працівників Сарненського ВП ГУНП в області.
Проте останні понад годину зволікали з виїздом на місце події і лише через зазначений проміжок часу зателефонували до заявниці, щоб з’ясувати, як доїхати до місця видобутку бурштину.
У подальшому, незважаючи на суспільний резонанс, який виник після оприлюднення відеоматеріалів одним із центральних телеканалів, а також місцевими інтернет-джерелами, органи поліції області не вжили належних заходів до виконання вимог кримінального процесуального законодавства України щодо строків внесення відомостей до ЄРДР за фактом масового незаконного видобутку бурштину.
І тільки після втручання прокуратури області розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 240 КК України за фактом незаконного видобування корисних копалин загальнодержавного значення.
У зв’язку з наведеним, прокуратура Рівненської області звернулася з листом до керівництва ГУНП в Рівненській області з вимогою невідкладно провести службове розслідування, встановити причини та умови, які сприяли таким порушенням, вжити заходів щодо недопущення подібних прорахунків у подальшій роботі та вирішити питання про притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності.
Питання незаконного видобутку корисних копалин, зокрема бурштину-сирцю, протидії злочинним проявам у цій сфері залишаються актуальними та пріоритетними у діяльності органів прокуратури Рівненської області.
Прес-служба прокуратури Рівненської області
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