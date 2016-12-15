Екологічна комісія розглянула питання стихійних звалищ львівського сміття

Якщо міський голова Львова Андрій Садовий не здатний вирішити проблему зі сміттям – він має піти у відставку. Про це 20 грудня заявив заступник голови Рівненської обласної ради Олексій Бучинський, під час засідання постійної комісії з питань екології, природокористування, охорони навколишнього середовища та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи.

Протягом роботи комісії, під керівництвом Володимира Валявки, депутати розглянули звернення до міського голови Львова Андрія Садового, Кабінету Міністрів України та Генеральної прокуратури України щодо припинення вивезення твердих побутових відходів із міста Львів на територію Рівненської області.

«Ситуація, що склалася – ганебна. Маємо щонайменше три підтверджених факти вивезення сміття зі Львову на територію нашої області. Так наприкінці жовтня поблизу Дубна перекинулась вантажівка зі сміття, після того у селі Діброва Млинівського та Оженин Острозького районів були виявлені несанкціоновані полігони твердих побутових відходів завезених з міста Лева», - зазначив голова постійної комісії з питань екології, природокористування, охорони навколишнього середовища та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи Володимир Валявка.

Депутат Володимир Муляр, присутній на комісії, акцентував увагу на тому, що районна та сільська влада знали про незаконне сміттєзвалище ще наприкінці листопада, але намагалися цей факт приховати. На думку депутата робили це зумисно, для того аби не витрачати кошти з місцевих бюджетів на ліквідацію наслідків забруднення навколишнього середовища.

«Довгий час Грибовицьке сміттєзвалище, поблизу Львова, було переповненим. До міської влади неодноразово зверталися іноземні інвестори з пропозиціями побудувати сміттєпереробний завод за власний кошт, однак з незрозумілих причин, такі пропозиції були відхилені. Результатом цього стала трагедія та смерті кількох людей.

За словами голови Львівської ОДА Олега Синютки дві третини сміття зі Львова вивозять до Рівного, Одеси та Дніпра. Однак ми бачимо як це насправді відбувається: за певну суму готівкових коштів побутові відходи відвантажують на полігонах у Рівненській області, а коли не вдається провернути таку схему – сміття просто висипають поблизу населених пунктів області.

Міський голова Льова чинить безгосподарно, в ситуації зі сміттям йому не вдалося проявити свої управлінські навики та вміння. Натомість своїми діями він лише забруднює Україну та Рівненщину зокрема. Якщо Андрій Садовий не здатний вирішити проблему з утилізацією твердих побутових відходів іншим способом ніж підкидати його сусіднім областям, то йому необхідно піти у відставку», - зазначив заступник голови Рівненської обласної ради Олексій Бучинський.