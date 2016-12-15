Тренери ПРООН вчили, як працювати з молоддю

Як працювати з молоддю, бути лідером та вміти працювати в команді, вчились учасники Програми «Молодіжний працівник»

Семінар-тренінг вже вдруге пройшов в Рівненській ОДА.

18 учасників з різних куточків області взяли участь у трьохденному навчанні.

Лектори Проекту – тренери ПРООН вчили молодь удосконалювати уміння із написання проектів з тією метою, аби отримати фінансування із держави або ж закордонних грантових програм.

Загалом тренінг включав 4 модулі: сутність молодіжної політики, зміст та організація роботи з молоддю; проектний менеджмент; персональна компетенція; соціальне замовлення та партнерство між органами влади, приватним та неприбутковим секторами.

Після успішного проходження навчання учасники отримали свідоцтво випускника встановленого зразка.

«Це Всеукраїнська Програма, що проводиться не тільки для представників владних структур, а й громадських активістів. Учасники тренінгу були надзвичайно вмотивовані. Приємно бачити молодих людей ,які хочуть розвиватись самі та готові вчити молодь», - розповіла начальник відділу у справах молоді та спорту Рівненської ОДА Наталія Чигир.

В Рівненській ОДА переконані, що такі тренінги є актуальними, тож будуть проводитись на постійній основі.

Програма «Молодіжний працівник», організована Мінмолоді та спорту спільно з профільним управлінням Рівненської ОДА, а також Програмою розвитку ООН та Державним інститутом сімейної та молодіжної політики триватиме і надалі.