|
Рубрики
♥ Додати в "Закладки"
|
Олег Ляшко: Чого нам вдалося добитися від уряду в процесі прийняття бюджету
Звітую про виконання вимог Радикальної партії до Держбюджету-2017:
1. Підвищили мінімальну зарплату вдвічі – до 3200 грн. З Нового року 4 мільйони українців отримуватимуть удвічі більшу мінімальну заробітну плату;
2. У 2017 році будуть суттєво збільшені пенсії для 500 тисяч українців, які отримують пенсію 949 гривень на місяць;
3. Збільшили видатки на Збройні Сили України на 15 млрд грн.;
4. Виділили 3,2 млрд грн на підтримку переселенців, зокрема, на компенсацію їм вартості житла;
5. На підтримку фермерів, а не земельних олігархів, вибили понад 2 мільярди гривень замість 300 мільйонів у 2016 році;
6. Відновили державне фінансування закладів професійно-технічної освіти, що дозволить отримувати освіту дітям із малозабезпечених і сільських родин;
7. У 2017 році усі українці, які того потребують, нарешті БЕЗПЛАТНО отримуватимуть ліки від тиску, діабету, астми;
8. Звільнили від сплати мита і ПДВ нове деревообробне обладнання, що дозволить відродити деревообробну галузь України. Не дали скасувати мораторій на вивезення з України необробленого лісу-кругляка;
9. Добилися замороження зростання земельного податку для промисловості і сільськогосподарських підприємств, зекономлені 2 мільярди гривень промисловці і сільгоспвиробники зможуть використати для власного розвитку.
З метою розвитку фізичної культури і спорту встановили нульову ставку земельного податку для цих закладів;
10. Після двох років нашої упертої боротьби нарешті створили експортно-кредитне агентство, яке кредитуватиме національний бізнес при виході на зовнішні ринки;
11. Скасували 2% пенсійний збір із купівлі-продажу валюти;
12. Спрямували до місцевих бюджетів 5% рентної плати (2 млрд грн) за користування надрами, щоб місцева влада вирішувала соціальні питання;
13. Виділили 712 млн грн на збільшення зарплат 48 тисячс рятувальників і пожежних, тепер їх мінімальна зарплата буде не 3,2 тисячі гривень, а 5 тисяч гривень щомісяця.
Додатково 600 мільйонів гривень виділили на технічне переоснащення роботи рятувальників;
14. Збільшили фінансування вітчизняної науки на 400 мільйонів гривень, зокрема, на підвищення зарплат молодим науковцям, щоб не втікали а кордон;
15. Вперше в бюджеті окремо передбачили кошти на друк книжок шрифтом Брайля для наших незрячих дорослих співгромадян і дітей.
Безумовно, я дуже незадоволений, що не всі наші вимоги виконані. Однак хай будь-яка інша політична сила прозвітує, як ми, що конкретно, крім пустих балачок, вони зробили для українців.
І найголовніше, на мою думку: в умовах російської агресії залишати українську армію, наших мужніх захисників без фінансування, без захисту - це державна зрада і злочин. За це при Сталіну розстріляли б. Я б теж так зробив!
Продажні і корумповані олігархами Опоблок і Батьківщина, які не голосували за фінансування армії і радикальне підвищення зарплат українців - вороги і зрадники України, московські зозулі і кремлівські троянські коні
Переглядів: 46
|Глобальный каталог сайтов регистрирует сайты бесплатно! Создание сайтов Каталог сайтов LinkDir каталог сайтов
|Відповідно до статті 26 Закону України "Про інформаційні агентства" право власності на продукцію pika.rv.ua охороняється чинним законодавством України. Будь-яке копіювання, в т.ч. окремих частин текстів чи зображень, публікування і републікування, передрук чи будь-яке інше поширення інформації pika.rv.ua, в якій би формі та яким би технічним способом воно не здійснювалося, суворо забороняється без попередньої письмової згоди з нашого боку. Під час цитування інформації посилання на pika.rv.ua обов'язкове.