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Олег Ляшко: Чого нам вдалося добитися від уряду в процесі прийняття бюджету
11:04 22.12.2016

Олег Ляшко: Чого нам вдалося добитися від уряду в процесі прийняття бюджету

Звітую про виконання вимог Радикальної партії до Держбюджету-2017:

1. Підвищили мінімальну зарплату вдвічі – до 3200 грн. З Нового року 4 мільйони українців отримуватимуть удвічі більшу мінімальну заробітну плату;

2. У 2017 році будуть суттєво збільшені пенсії для 500 тисяч українців, які отримують пенсію 949 гривень на місяць;

3. Збільшили видатки на Збройні Сили України на 15 млрд грн.;

4. Виділили 3,2 млрд грн на підтримку переселенців, зокрема, на компенсацію їм вартості житла;

5. На підтримку фермерів, а не земельних олігархів, вибили понад 2 мільярди гривень замість 300 мільйонів у 2016 році;

6. Відновили державне фінансування закладів професійно-технічної освіти, що дозволить отримувати освіту дітям із малозабезпечених і сільських родин;

7. У 2017 році усі українці, які того потребують, нарешті БЕЗПЛАТНО отримуватимуть ліки від тиску, діабету, астми;

8. Звільнили від сплати мита і ПДВ нове деревообробне обладнання, що дозволить відродити деревообробну галузь України. Не дали скасувати мораторій на вивезення з України необробленого лісу-кругляка;

9. Добилися замороження зростання земельного податку для промисловості і сільськогосподарських підприємств, зекономлені 2 мільярди гривень промисловці і сільгоспвиробники зможуть використати для власного розвитку.

З метою розвитку фізичної культури і спорту встановили нульову ставку земельного податку для цих закладів;

10. Після двох років нашої упертої боротьби нарешті створили експортно-кредитне агентство, яке кредитуватиме національний бізнес при виході на зовнішні ринки;

11. Скасували 2% пенсійний збір із купівлі-продажу валюти;

12. Спрямували до місцевих бюджетів 5% рентної плати (2 млрд грн) за користування надрами, щоб місцева влада вирішувала соціальні питання;

13. Виділили 712 млн грн на збільшення зарплат 48 тисячс рятувальників і пожежних, тепер їх мінімальна зарплата буде не 3,2 тисячі гривень, а 5 тисяч гривень щомісяця.

Додатково 600 мільйонів гривень виділили на технічне переоснащення роботи рятувальників;

14. Збільшили фінансування вітчизняної науки на 400 мільйонів гривень, зокрема, на підвищення зарплат молодим науковцям, щоб не втікали а кордон;

15. Вперше в бюджеті окремо передбачили кошти на друк книжок шрифтом Брайля для наших незрячих дорослих співгромадян і дітей.

Безумовно, я дуже незадоволений, що не всі наші вимоги виконані. Однак хай будь-яка інша політична сила прозвітує, як ми, що конкретно, крім пустих балачок, вони зробили для українців.

І найголовніше, на мою думку: в умовах російської агресії залишати українську армію, наших мужніх захисників без фінансування, без захисту - це державна зрада і злочин. За це при Сталіну розстріляли б. Я б теж так зробив!

Продажні і корумповані олігархами Опоблок і Батьківщина, які не голосували за фінансування армії і радикальне підвищення зарплат українців - вороги і зрадники України, московські зозулі і кремлівські троянські коні

facebook.com/O.Liashko

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