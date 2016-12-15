Рівнянину повідомили про підозру у побитті працівників поліції

Рівненською місцевою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, у якому 15.12.2016 повідомлено про підозру 22-річному жителю обласного центру у вчиненні злочину, що передбачене ч.2 ст.345 КК України (умисне заподіяння працівникам правоохоронного органу тілесних ушкоджень у зв’язку з виконання ними службових обов’язків).

Чоловік підозрюється у тому, що 14 грудня 2016 року під час спілкування у м.Рівному із двома співробітниками патрульної поліції безпричинно застосував до останніх насильство, що виразилось у нанесенні ударів кулаком в обличчя.

Внаслідок вказаної події одного із патрульних було госпіталізовано до лікарні, нині він продовжує лікуватися.

За ініціативи прокуратури судом обрано стосовно підозрюваного запобіжний захід у виді домашнього арешту із застосуванням електронного засобу контролю.

На даний час триває досудове розслідування з метою скерування обвинувального акта до суду та притягнення винної особи до передбаченої законом відповідальності.

Довідково: за вчинення вказаного кримінального правопорушення передбачено покарання у виді обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на той самий строк.