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На Рівненщині пройде «Різдвяний бал»
На Рівненщині відбудеться відкритий чемпіонат області зі спортивних танців в рамках фестивалю «Різдвяний бал 2016».
Показати танцювальне мистецтво у Рівне приїдуть близько 400 танцюристів з різних областей України.
Чемпіонат проводитиметься у вікових категоріях ювенали, юніори, молодь та дорослі за програмою п’яти європейських та п’яти латиноамериканських танців.
Приїзд та реєстрація учасників – 23 грудня до 22.00 в ДЮСШ № 4 (м. Рівне, вул. Фабрична, 7а). Початок змагань - 24 грудня о 9.00.
Чемпіонат відбудеться за сприяння управління у справах молоді та спорту Рівненської ОДА.
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