Голови РДА Рівненщини привезли зі Сходу «голубів миру»

Зроблених власноруч «голубів миру» та листи для рівненських дітей привезли з Луганщини голови РДА Рівненщини.

Нагадаємо, керівники Дубенського, Костопільського, Гощанського та Корецького районів їздили на Схід у рамках акції «Не будь байдужим!», яку започаткував голова Рівненської ОДА Олексій Муляренко.

Новорічні подарунки, солодощі, зошити, канцелярське приладдя та дитячу літературу відвезли керівники районів в школи, дитсадки та інтернати Станиці Луганської, Щастя, Попасної та інших «прифронтових» міст області.

В знак подяки школярі написали листи-відповіді для своїх ровесників на Рівненщині, а вихованці Попаснянського дитячого садочку «Журавушка» виготовили для гостей «голубів миру».

«Дуже важливо, що існує зворотній зв'язок. Нам потрібно налагоджувати дружні стосунки між дітьми, адже від ставлення майбутнього покоління залежатиме майбутнє країни, її єдність та мирне життя», - зазначив Олексій Муляренко.

Голова облдержадміністрації ще раз дякує жителям Рівненщини, які долучилися до акції «Не будь байдужим!» та висловлює вдячність усім без винятку головам РДА, які зуміли за такий короткий термін організувати цю роботу та передати благодійну допомогу співвітчизникам, які знаходяться у «прифронтовій» зоні.