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Десятикласник з Рівненщини став президентським стипендіатом
Учневі 10 класу Орлівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Березнівського району Роману Іванову призначили стипендію Президента України.
Хлопець став переможцем у Всеукраїнській учнівській олімпіаді з базових навчальних предметів, за профілем – біологія, зайнявши перше місце.
Тож впродовж року за свої знання школяр отримуватиме 1243 гривні щомісяця.
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